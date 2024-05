Rivelazioni di Corona su Fedez e Iovino: “Li ho fatti incontrare”

Fabrizio Corona nelle scorse settimane ha dichiarato di aver sentito privatamente sia Fedez che Cristiano Iovino nei giorni successivi alla rissa. Adesso l’ex re dei paparazzi ospite – nuovamente – del noto podcast Gurulandia ha fatto nuove rivelazioni sul caso del Vag Gate e ha confessato di essere tra gli artefici di un incontro del rapper e del personal trainer. Fabrizio ha anche parlato del video ripreso dalle telecamere di sicurezza in cui si vedono Iovino, Fedez e altre persone che accompagnavano il cantante.

“Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua. Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino. Ha fatto cavolate, ha litigato in un locale, hanno litigato dopo e sotto casa di Cristiano. Iovino e Fedez – la colpa era di Cristiano – dopo la lite nel locale si sono detti ‘ci vediamo dopo sotto casa tua’.Adesso voglio dare un’esclusiva. Nel video trasmesso anche dai tg, si vede una persona che prova a dare due pugni a Iovino, ma non è Fedez, al contrario di quello che dicono tutti”.

“La questione si era fatta pesante e ha rischiato di rovinare sia Fedez che Cristiano Iovino. Ora faccio delle rivelazioni. Siccome io sono amico sia di Cristiano che di Fedez e li frequento, così come sono amico con gli avvocati, li abbiamo fatti incontrare per fare una transazione. Se sono io il tramite? Io sono il tramite perché faccio il mio lavoro di mediatore con la mia agenzia di comunicazione. Iovino ha un manager che è uno dei miei più cari amici. Iovino oggi sta per fare delle altre cose. Quindi facciamo questo incontro con una trattativa, non c’è stata una querela, ma una transazione. Hanno dato la notizia che Iovino avrebbe preso 500.000 o 600.000 Euro. 500.000 Euro? Mi facevo picchiare anche io per questa cifra.

Se non c’è una querela, ma una transazione con la persona che è stata picchiata, il reato non vale nulla. Ma non c’è stata nessuna spedizione punitiva e nessun affare losco tra le parti. Qui c’è stata una rissa per motivi banali, cavolate di tavoli in discoteca. Non è che se uno paga i danni a uno, allora si è comprato il silenzio”.