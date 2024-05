Ascolti 29 maggio: quanto ha fatto la 12esima puntata de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti tv. Ieri, 29 maggio, è andata in onda la dodicesima puntata della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la coppia Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti.

Nel corso della dodicesima puntata abbiamo assistito alla prova leader (che ha decretato l’immunità di Edoardo Stoppa) e alla nomination di Artur Dainese (per opera del leader) e di Samuel Peron e Karina Sapsai (per opera del gruppo). La nomination è eliminatoria. Infine è stato decretato Edoardo Stoppa primo finalista, mentre Linda Morselli e Khady Gueye sono state eliminate.

Televoto importantissimo per la semifinale: chi vuoi salvare tra Artur, Karina e Samuel?#Isola pic.twitter.com/lWMcITqAEZ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

La 12esima puntata de L’Isola dei Famosi ha fatto 2.000.000 pari al 14,1% di share. Il suo competitor, Rai1, ha mandato in onda un film che ha fatto 2.115.000 pari al 11,6% di share.

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

8^ puntata: 2.114.000 telespettatori, pari al 16,6% di share

9^ puntata: 1.972.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

10^ puntata: 1.678.000 telespettatori, pari al 12% di share

11^ puntata: *nessun dato a causa di uno sciopero*

12^ puntata: 2.000.000 telespettatori, pari al 14,1% di share

Naufraghi in Honduras

Alvina Vereconi Scortecci

Aras Senol

Artur Dainese

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Karina Sapsai

Matilde Brandi

Samuel Peron

Naufraghi tornati in Italia

Francesca Bergesio | 3 giorni in Honduras | RITIRATA

Luce Caponegro | 7 giorni in Honduras | ELIMINATA

Francesco Benigno | 5 giorni in Honduras | ESPULSO

Peppe Di Napoli | 11 giorni in Honduras | RITIRATO

Maité Yanes | 14 giorni in Honduras | ELIMINATA

Pietro Fanelli | 18 giorni in Honduras | RITIRATO

Sonny Olumati | 11 giorni in Honduras | ELIMINATO

Daniele Radini Tedeschi | 20 giorni in Honduras | RITIRATO

Marina Suma | 28 giorni in Honduras | ELIMINATA

Rosanna Lodi | 24 giorni in Honduras | ELIMINATA

Joe Bastianich | 35 giorni in Honduras | RITIRATO

Valentina Vezzali | 42 giorni in Honduras | ELIMINATA

Greta Zuccarello | 45 giorni in Honduras | ELIMINATA

Dario Cassini | 14 giorni in Honduras | ELIMINATO

Linda Morselli | 17 giorni in Honduras | ELIMINATA

Khady Gueye | 52 giorni in Honduras | ELIMINATA