Ritorno di Temptation Island: cambiamenti e data di inizio

Uomini e Donne e Amici di Maria sono giunti alle battute finali e questo significa solo una cosa: il comeback delle corna con il ritorno di Temptation Island. Quest’anno però ci sarà un cambiamento, perché pare che il reality estivo di Canale 5 non andrà più in onda il lunedì, così com’è stato dal 2021 in poi.

Il ritorno di Temptation Island, che cambia giorno.

In queste ore sono usciti i listini di Publitalia legati al palinsesto estivo di Mediaset e c’è una novità proprio sul ritorno di Temptation Island, che pare andrà in onda il giovedì e non il lunedì. Ma quando verrà trasmessa la prima puntata del programma di Filippo Bisciglia? Stando ai listini di Publitalia, il reality registrato in Sardegna dovrebbe debuttare dopo la messa in onda della seconda stagione della serie tv Viola come il Mare (l’ultima puntata è prevista per il 6 giugno). Quindi la partenza dello show mariano potrebbe essere programmata per giovedì 13 giugno o al più tardi il 20 giugno (i casting sono già iniziati, le registrazioni no).

Ancora poco più di un mese e avremo tutti i drammi e i tradimenti che ci meritiamo.

L’ultima edizione di #TemptationIsland in onda al giovedì sera è stata quella del 2020 con una media ascolti di 3.739.000 il 23.5% Quest’anno dovrebbe tornare in onda al giovedì. #AscoltiTv pic.twitter.com/hljcIyKD6p — Boomerissima (@Boomerissima) May 9, 2024

Filippo Bisciglia, come si prepara e dove alloggia.

“I nuovi look? Sì, ho scelto abiti di un paio di taglie più grandi. Volevo essere più moderno e non vestirmi da “boomer”. Va di moda il taglio largo e mi ci sento a mio agio. – si legge su Tv Sorrisi e canzoni – Che metto nella mia valigia? I primi due anni portavo due o tre valigie e non so quante scarpe. Adesso viaggio leggero e in valigia metto qualche maglietta, felpe e pantaloncini. Anche perché in realtà tutto l’abbigliamento parte prima di me con la nave. Dove alloggio? Tra i due villaggi dei fidanzati, che sono molto distanti. Ho sempre la solita stanza che deve avere la medesima disposizione dei mobili dell’anno precedente. Infatti cambio tutto appena arrivo: i divani in salotto li metto sotto l’androne, il tavolino di legno che stava in un’altra casetta l’ho riportato qui, la zanzariera deve essere sempre chiusa. Lo ammetto, sono un po’ fissato.

