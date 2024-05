Ema Stokholma svela perché sta rimuovendo i tatuaggi, Angelo Madonia parla della fine del loro rapporto

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono stati una delle coppie più amate di una passata edizione di Ballando con le Stelle e danzando si sono innamorati. La loro storia è durata circa un anno e poi è finita, anche se non hanno mai specificato bene perché.

Ora lui promette di essere single, nonostante il gossip su Sonia Bruganelli, e chiacchierando col giornalista di Chi a domanda: “La Stokholma ha detto che lei le diceva come vestirsi e come comportarsi“, ha risposto:

“Messa così, suona male. Certe dichiarazioni andrebbero contestualizzate. Quando c’erano le mie bimbe, stavo attento se, magari, qualcuno diceva una parolaccia. Ho dato anche consigli a Ema sull’abbigliamento per un evento, ma l’ho fatto con affetto. Ma non è finita per questo. La fine di una relazione si può leggere in tanti modi. Io penso che un anno, per una coppia, sia il tempo giusto di rodaggio. Poi si fa un bilancio, che per me è stato superpositivo, malgrado il finale. È una persona che mi ha dato tanto. Abbiamo trascorso momenti molto belli, abbiamo fatto cose che aspettava di fare da una vita. Magari la fine ti fa ricordare i motivi per cui una storia non è andata avanti, ma sono grato alla vita per averla incontrata”.