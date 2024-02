Ritorno de La Talpa: “Torna ufficialmente, il Grande Fratello va in pausa”

Nonostante sia andata in onda solo per tre edizioni (l’ultima nel 2008), i fan de La Talpa non hanno mai smesso di sperare in un ritorno del noto reality show. Anche Paola Perego si è espressa molte volte in merito ad un possibile comeback del programma e si è detta pronta a condurlo nuovamente. Nel 2022 c’è stata la svolta quando Mediaset ha acquistato i diritti de La Talpa e si è rumoreggiato di un possibile coinvolgimento di Maria De Filippi. La conduttrice ha poi fatto chiarezza sulle pagine del settimanale Oggi: “Cosa c’è di vero nelle notizie che circolano? La mia società non ha comprato i diritti della trasmissione, ma è stata Mediaset a farlo. Semplicemente Pier Silvio Berlusconi mi ha contattata per delle idee su come rinfrescare il format. Ma in merito a questo devo sottolineare che è tutto in una fase iniziale“.

Il ritorno de La Talpa: “Torna a settembre e il Grande Fratello riposerà”.

La scorsa estate siti televisivi e quotidiani hanno parlato di un ritorno de La Talpa incastrato tra la fine del Grande Fratello e l’inizio de L’Isola dei Famosi, ma la cosa è sfumata (così come il tanto chiacchierato Temptation Island Winter).

Adesso però forse ci siamo, perché ieri Gabriele Parpiglia a Casa SDL ha assicurato che La Talpa andrà in onda a settembre 2024 e il Grande Fratello andrà in stand by per un anno: “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello“.

Il mese scorso anche Pier Silvio si è espresso su La Talpa e durante l’incontro con la stampa ‘Sviluppi Digital- L’innovazione Mediaset 2024’ ha dichiarato: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo. La prossima edizione de L’Isola dei famosi invece avrà la stessa formula già sperimentata al Grande Fratello, con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria“.

A chi verrà affidata la conduzione della quarta edizione de La Talpa?