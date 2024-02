Perla Vatiero a Mirko Brunetti: “Mi ami ancora?”, lui risponde

Mirko Brunetti è rientrato nella casa del Grande Fratello in qualità di guest star con la missione di risolvere i problemi con Perla Vatiero e valutare se tornare o no con lei. Chi si aspettava però un riavvicinamento romantico e spontaneo è stato costretto a ricredersi. Nonostante la convivenza forzata in tugurio e le 48 ore passate, fra i due non è successo niente.

Se da una parte lei è palesemente ancora innamorata e fa di tutto per cercare di essere baciata, lui sembrerebbe essere più titubante e non perde occasione per correggere i suoi sfondoni grammaticali. Le ha prima spiegato la differenza fra il verbo instaurare e il verbo restaurare (“Instaurare. Non restaurare. Si restaura la basilica di San Pietro. Si instaura un rapporto”), le ha poi detto di usare meno l’avverbio ‘fondamentalmente’ da lei usato a sproposito e infine le ha corretto un congiuntivo.

Quando lei lo ha messo alle strette: “Mi ami ancora?“, lui ha risposto restando vago: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?” e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?“, ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero“. Il gieffino è freddo anche negli atteggiamenti: su Twitter girano numerosi video a riguardo. In uno lei lo abbraccia e lui non ricambia, in un altro lei gli dà un bacio sulla guancia e lui si scansa.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti torneranno insieme?

Come si evolverà il rapporto fra Perla Vatiero e Mirko Brunetti in questi giorni non possiamo saperlo, l’unica certezza è che chi si aspettava un bacio nelle prime 48 ore è rimasto deluso.

