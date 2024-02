Big di Sanremo a The Voice Senior, solo Gigi lo riconosce: “Non vedete chi è?”

Durante la prima puntata di The Voice Senior tra i tanti concorrenti che si sono presentati davanti ad Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè c’è stato anche un big di Sanremo 2004. Mario Rosini si è esibito sulle note di “Ritornerai” di Bruno Lauzi ed ha convinto tutti i giurati, che infatti si sono girati. Loredana ha immediatamente chiesto a Mario da dove venisse e a quel punto è intervenuto Gigi D’Alessio che ha riconosciuto Rosini: “Ma che state dicendo? Ma l’avete riconosciuto Mario? Lui è Mario Rosini, un big di Sanremo 2004, quqndo vinse il mio amico Marco Masini. Lui è un vero artista. Alziamoci in piedi per questo grande“.

Subito dopo Arisa ha chiesto a Mario di poter cantare con lui Io Vorrei Non Vorrei Ma Se Vuoi di Lucio Battisti. E alla fine Rosini ha scelto di andare in squadra proprio con Arisa: “Come posso dirti di no? Sono dei tuoi! Grazie a tutti, mi avete fatto un regalo meraviglioso. Adesso torno a casa mia felicissimo, ancora grazie a tutti vuoi“.

