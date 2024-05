L’oroscopo ha senso soltanto nel mondo dei calamari, ecco il motivo

Secondo un recente studio, infatti, la data di schiusa di un calamaro maschio può predeterminare la tattica di accoppiamento che adotterà per tutta la vita. L’oroscopo ha senso soltanto nel mondo di queste creature, quindi.

I calamari della specie Heterololigo bleekeri sono stati classificati dagli scienziati in due categorie: i “consorts” e “sneakers“. I primi tendono a lottare apertamente per accedere alle femmine e depositare direttamente il loro liquido seminale, mentre i secondi adottano tecniche più subdole, cercando di fecondare le uova depositandolo sulla parte esterna del corpo femminile.

I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno scoperto che i “consorts” nascono tipicamente all’inizio della stagione riproduttiva, mentre i “sneakers” più avanti. Questo fenomeno è stato osservato nel periodo tra aprile e luglio per i “consorts” e tra giugno e agosto per i “sneakers”.

La ricerca ha dimostrato che i calamari nati in periodi diversi affrontano condizioni ambientali differenti che influenzano la loro crescita e, di conseguenza, il loro comportamento riproduttivo (chissà se è stato usato il calamaro robot).

Yoko Iwata, professore associato all’Istituto di Ricerca su Atmosfera e Oceano, ha sottolineato come un evento ambientale estremo, come un’ondata di calore oceanica durante la stagione di schiusa, potrebbe alterare significativamente la taglia matura dei calamari e la loro strategia di accoppiamento, influenzando enormemente anche il loro numero disponibile per la pesca commerciale.

Questo studio, pubblicato sul “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences“, non solo offre spunti su una specie particolare ma suggerisce che il fenomeno osservato potrebbe essere più diffuso nel regno animale di quanto precedentemente ipotizzato.

A proposito, sapete qual è il super potere dei calamari?