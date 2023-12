Ritorno di fiamma tra Cosmary e Alex Wyse? Il gesto dei due ex

Due anni fa nella scuola di Amici è nata la storia d’amore tra Cosmary Fasanelli e Alex Wyse. Dopo l’uscita dalla scuola però la ballerina ha lasciato il cantante e si è messa con il ballerino Nunzio Stancampiano. I due l’estate scorsa hanno chiuso (o meglio lei ha lasciato lui) e Nunzio dopo aver fallito nel tentativo di riconquistarla ha rilasciato un’intervista gold choc a Fabrizio Corona, durante la quale ha rivelato di aver iniziato a frequentare Cosmary quando lei stava ancora con Alex. A distanza di qualche mese però i fan di Amici sono convinti che tra Wyse e la Fasanelli ci sia un ritorno di fiamma. Alla base di questa ipotesi c’è un video caricato dalla velina di Striscia la Notizia su Tik Tok.

Cosmary ieri ha pubblicato una clip in cui canta La Mia Canzone Per Te, il nuovo singolo di Alex: “In fissa!”. Il cantate è stato tra i primi a commentare: “Abbi cura di te” (frase che fa parte del ritornello del suo pezzo). Che sia davvero un ritorno di fiamma? Nel dubbio, Nunzio…



“Abbiamo registrato la puntata e per adesso vi faccio un riassunto che sarà l’anteprima. Raccontiamo quello che è accaduto tra Cosmary, Alex e Nunzio. – ha dichiarato Fabrizio – Lui è venuto qui per svelare quello che è successo e che non sapete. Infatti ci ha dato una notizia. Nunzio infatti ha conosciuto Cosmary ad Amici, quando però lei stava con Alex. Tutto tra loro due è nato fuori dal programma, mentre però Alex era ancora nella scuola di Amici di Maria. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi? Possiamo dirlo che ha avuto le corna? Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti”.

“Buonasera a tutte, vi voglio dire di ascoltarmi. – ha detto Nunzio lo scorso settembre – on insultate nessuno, se insultano lasciate pure fare, rimaniamo nell’educazione che ci ha sempre contraddistinto senza cadere nelle provocazioni. Per quanto riguarda tutta questa vicenda alla fine della fiera ci saranno le prove schiaccianti sia per me che per Alex, che non c’entra niente ma è stato chiamato in causa per fare un collegamento al tutto. Fate mettere ancora più like, che appena escono le prove, si vede chi è vero e chi è falso. Prendete la vita con filosofia. Baci, vi voglio bene”.