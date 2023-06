Regina Camilla, la sua reazione ai nuovi attacchi di Harry: “Cattiva? No, ferita”

Se la faida tra Kate Middleton e la Regina Camilla per adesso è solo un rumor (anche se molto insistente), quella tra la sovrana e Harry è una certezza. Il duca di Sessuex tra gennaio e febbraio ha definito la matrigna ‘cattiva, pericolosa, disposta a tutto per arrivare alla corona, falsa, perfida e anche calcolatrice‘. Ma la consorte di Re Carlo ha saputo di tutti questi complimenti? Pare proprio di sì e a rivelarlo è stata la sua migliore amica (e accompagnatrice reale) Lady Lansdowne. La dama da decenni è al fianco della Regina Camilla e in una nuova intervista rilasciata al Sunday Times ha rivelato che la Parker Bowles è ferita per le cattiverie dette da Harry, ma che non intende farne un dramma.

Regina Camilla: “Ferita dagli attacchi del Principe Harry”.

“Il suo cammino non è mai stato facile. Negli anni 90 quando Diana l’aveva indicata come la sua rivale, lei ha subito attacchi inimmaginabili. Era tra le persone più attaccate e perseguitate del paese. Lei era sola, senza alcuna protezione. Era lì che potevamo aiutarla: veniva a stare da noi con i bambini. Un giorno sono andata a cercarla a Middlewick, la sua vecchia casa, e c’erano telecamere a tutte le finestre. Ma lei è forte, è stata cresciuta con questo straordinario senso del dovere per cui si va avanti, non ci si lamenta e si fa buon viso a cattivo gioco: questo l’ha aiutata molto. Grazie a questo modo di vivere ha superato tutti gli ostacoli. A volte è stato terribile, ma il suo senso dell’umorismo e la consapevolezza di essere circondata dalle sue amiche l’hanno aiutata a superarlo. Gli ultimi attacchi che ha ricevuto quest’anno dal principe Harry? Sì, di recente ha usato parole pesanti e le hanno riportate tutti. Sì, lei ha saputo e certo che queste parole la feriscono. Harry l’ha ferita con quello che ha detto. Come ha reagito? Lei è una che non si lascia condizionare. La sua filosofia è sempre stata: ‘Non farne un dramma e passerà’. E questo ha fatto anche questa volta”.