Naufraga svela il suo piano segreto per vincere le prove a L’Isola

Nelle ultime settimane a L’Isola dei Famosi Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo si sono isolate rispetto al resto del gruppo. La notte prima della puntata di ieri la naufraga brasiliana ha fatto una strana confidenza all’amica/alleata. La Prestess ha spiegato alla Caldonazzo l’importanza di vincere la prova leader, così da non poter essere nominate dagli altri concorrenti. Helena ha svelato a Nathaly di avere una sorta di piano segreto, un modo per poter trionfare nei giochi. La naufraga ha insegnato alla compagna un rituale di meditazione per scacciare le negatività e arrivare alla vittoria.

Helena Prestes e la ‘meditazione potente’, la rivelazione della naufraga.

“Tesoro io devo vincere la prova, altrimenti mi mandano in nomination. Ho un mio piano segreto per vincere. Devi ascoltare me e fare quello che ti dico. Tu devi visualizzare la prova leader e poi scrivi nella sabbia ‘vincere prova leader’. Poi tu prendi questa frase, ti chiudi inspiri, trattieni e pensi tutto il contrario. Cioè devi visualizzare ‘perdere la prova, essere nominata, uscire’ e poi espiri e butti fuori tutto. Amo questa è una meditazione fortissima. Ti metti in piedi e scrivi nella sabbia qui davanti, pensi e scrivi ‘vincitrice della nuova prova leader’. Poi dopo devi visualizzare il peggio, il contrario, che è perdere, rischiare di uscire. A quel punto scaccia via tutto. Dobbiamo proprio visualizzare tu che vinci contro Fabio e resti dopo la nomination e io che vinco la prova leader. Fidati che questa cosa funziona. Se facciamo tutte e due questa meditazione potente chi vince? Non importa, una di noi di sicuro e questo è l’importante. Se vinciamo una di noi può anche nominare uno di loro e questo è importante”.

La ‘meditazione fortissima’ non è servita a molto, Helena ha perso la prova contro Pamela Camassa e Nathaly è stata eliminata al primo televoto contro Fabio dei Jalisse. Bene, ma non benissimo.