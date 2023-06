Belen a pranzo insieme a Emma e Stefano, la foto

A più di dieci anni dai gossip, dai rumor e dalle centinaia di copertine che li riguardavano, ieri Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino si sono fatti vedere tutti e tre insieme. La cantante di Mezzo Mondo si è esibita allo stadio Diego Armando Maradona per la festa del Napoli presentata dal suo ex Stefano. Emma ha poi spento le polemiche dicendo di essere molto orgogliosa di De Martino e di volergli tanto bene. E dopo queste parole la Marrone è stata beccata a pranzo proprio con Stefano e Belen Rodriguez. Una fan page dell’artista ha pubblicato lo scatto della reunion.

Loro dopo questa cosa sono andati a pranzo tutti insieme https://t.co/NGxln1MyEa pic.twitter.com/ER0FMeS071 — sanna (@scomposta_) June 5, 2023

In realtà la Marrone e la Rodriguez si erano già viste di recente, circa una settimana fa durante l’ultima puntata de Le Iene.

Belen Rodriguez e le parole su Emma.

Un anno fa a Le Iene la Rodriguez ha rivelato cosa pensa di Emma Marrone e per lei ha speso delle belle parole: “La conosco e mi piace, la stimo e penso che la cosa sia reciproca. A dire la verità ho dei sensi di colpa. – ha continuato la showgirl argentina – Però smentisco le liti, io e lei non abbiamo mai litigato seriamente. Non posso dire cose brutte perché non ne avrei motivo. Anzi, con lei uscirei volentieri a pranzo o a cena. Se devo descriverla ti dico che è una ragazza tosta. Sì è proprio una donna con gli attributi e non ce ne sono molte“.

Anche Emma ha parlato della Rodriguez e l’ha fatto in una diretta Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower: “Se l’ho perdonata? Ma certo, in realtà non doveva farsi perdonare nulla lei. Sottolineo che non ha mai fatto nulla di male nei miei confronti. Non c’è antipatia tra me e lei ve lo assicuro. Quindi credo di avervi risposto“.

