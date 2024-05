I 3 migliori modi per guardare film gratis su Amazon Fire Stick TV

Amazon Fire Stick TV, il dongle del colosso Amazon, è un prodotto di cui vi abbiamo parlato in lungo e in largo. È conveniente, ha un software che funziona molto bene, è praticamente compatibile con tutti i televisori in circolazione dotati di porta HDMI e, non da meno, rende smart quei device che smart non sono.

Oggi vogliamo consigliarvi tre applicazioni, tutte disponibili sull’Amazon Appstore, con cui è possibile godersi contenuti gratuitamente, senza la necessità di attivare alcun abbonamento. Dai film alle serie TV, passando per i documentari, vi basterà scaricarle, registrarvi e il gioco è fatto. Resta tuttavia valida la possibilità di visionare i canali in diretta su Amazon Fire Stick TV.

La prima applicazione che vogliamo consigliarvi è Mediaset Infinity. La piattaforma di contenuti on demand del gruppo Mediaset è, così come i suoi canali in chiaro, completamente gratuita. L’unico compromesso sta nella visione di pochi secondi di interruzioni pubblicitarie. All’interno della vasta selezione di contenuti sarà possibile, ovviamente, recuperare i programmi che vengono messi in onda sui canali tradizionali.

Altro interessante servizio è Rakuten TV e, anche in questo caso, sarà possibile riprodurre film, serie TV e documentari in streaming senza sborsare un euro. La selezione di contenuti disponibili è davvero molto ampia, tra film, documentari originali e canali live TV. Ovviamente non manca la possibilità di acquistare e noleggiare film, tra cui le ultime novità, anche se spesso gli stessi contenuti sono disponibili sulle piattaforme di streaming competitor.

Infine vi consigliamo Pluto TV, piattaforma di streaming statunitense facente parte del colosso dell’intrattenimento Paramount Streaming, sussidiaria di Paramount Global. In questo caso il servizio è completamente gratuito grazie alle pubblicità e ai canali lineari pensati per emulare il più classico palinsesto televisivo, un po’ come Mediaset Infinity. E, così come le altre, è disponibile per il download dallo store di Amazon. A tal proposito, avete letto la nostra guida alla migliore Amazon Fire Stick in commercio?