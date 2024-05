questa prodotti non saranno più in vendita

Una scossa di terremoto ha colpito il mercato PC. HP ha deciso di mandare in pensione tre delle sue Serie di notebook più iconiche, ma non temete: il settore gaming per il momento resta al sicuro, dato che la linea HP Victus è stata annunciata solo nel 2021.

A essere colpite da questa sensibile rimodulazione del portfolio di HP sono le linee Pavilion, Spectre ed Envy, dunque prodotti dedicati a un utilizzo più trasversale, votato all’intrattenimento domestico e alla produttività. Queste tre serie verranno assorbite in virtù di un’importante operazione di rebranding, che va a colpire HP fin nel profondo semplificando l’offerta per renderla più riconoscibile e d’impatto.

Il segmento consumer sarà rappresentato dal nuovo prefisso “Omni“. I laptop prenderanno quindi il nome di OmniBook, mentre i desktop tradizionali saranno battezzati OmniDesk. I sistemi All In One, invece, saranno chiamati OmniStudio. Per ognuna di queste linee ci sarà una suddivisione ulteriore per fasce di prezzo e di prestazioni, identificata in ordine crescente con le sigle 3, 5, 7, X e Ultra.

Discorso simile per i prodotti orientati verso il pubblico professionale, con gli Elitebook, gli EliteDesk e gli EliteStudio, sempre ordinati per prestazioni come 2, 4, 6, 8, X e Ultra.

La notizia era già nell’aria e molti brand stanno eseguendo operazioni di questo tipo per rispondere in maniera più efficace e riconoscibile alle esigenze del pubblico. In particolare, la risposta di HP arriva giusto a margine dell’annuncio di Copilot+ PC da parte di Microsoft, con l’annuncio dei primi prodotti IA con il nuovo branding, ovvero