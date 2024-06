PAJ GPS CAR OBD Finder 4G 2.0 – OBD Localizzatore GPS Tracker per auto, camion e altri veicoli, collega alla presa OBD, Loccalizzatore con app permette un tracciamento in tempo reale

49,99€

Descrizione prodotto

Posizionamento globale

Con PAJ GPS, puoi goderti il posizionamento globale in tempo reale in oltre 100 paesi grazie all’innovativa tecnologia 4G LTE.

Parte del servizio è l’attenzione a tutti i nostri clienti. Per qualsiasi dubbio o problematica può contattare il nostro Customer Support specializzato

A prova di futuro con la rete 2G + 4G

Presto la rete comune 2G sarà interrotta!

Se oggi acquisti un comune localizzatore GPS con rete 2G, è molto probabile che non potrai utilizzarlo in futuro.

Per questo motivo PAJ GPS vuole offrire un’alternativa in una fase iniziale, che può essere utilizzata per il futuro. Scegli lo standard di rete 4G, assicurati una protezione a lungo termine e aggiungi il CAR OBD Finder 4G 2.0 nel tuo carrello!

Dimensioni Altezza: 5,3 cm Lunghezza: 4,7 cm Larghezza: 2,3 cm Peso: 46g

PAJ GPS CAR OBD Finder 4G 2.0 – Caratteristiche principali

Rete 4GInstallazione semplice – Connessione diretta all’interfaccia OBDNotifica di allarme se il localizzatore è scollegato dall’interfaccia OBDA prova di schizzi

Contenuto della consegna

PAJ GPS CAR OBD Finder 4G 2.0Scheda SIM M2M (già inclusa nel Finder e non sostituibile)Acceso al Portal Online de PAJ GPS (abbonamento richiesto)

Attivazione Online

Attiva il tuo Finder su:

start.finder-portal. com

Successivamente è necessario connettersi online per visualizzare la posizione del dispositivo e tracciare i percorsi. Tutte le notifiche di allarme possono essere comodamente attivate e disattivate dal computer o dallo smartphone.

Vantaggi del monitoraggio online

Posizione in tempo realePossibilità di salvare 365 giorni di tragittoLa scheda SIM cerca sempre la rete miglioreTecnologia tedesca con localizzazione in più di 100 paesi

Abbonamento tutto compreso:

– 4,17 € al mese (99,99 € pagamento unico ogni due anni)

– 4,99 € al mese (59,88 € pagamento annuale)

– 6,99 € al mese (6,99 € pagamento mensile)

PAJ GPS FINDER Portal

Visualizza i percorsi

Visualizza i percorsi effettuati fino agli ultimi 365 giorni. Sarai in grado di analizzare le informazioni registrate in ogni punto di passaggio, compresi i dati di:

Ora e dataVelocitàPosizione

Recinto virtuale

Puoi definire un geo-recinto o “zona sicura” intorno al tuo dispositivo. In questo modo non appena si entra o si esce dal’area precedentemente impostata, riceverai un allarme via e-mail e una notifica push via app.

Tracciamento in tempo reale

Segui il tuo localizzatore in tempo reale. La posizione sarà aggiornata ogni 30 secondi (anche prima in caso di cambio direzione).

Allarme vibrazione

Il dispositivo CAR OBD Finder 4G 2.0 de PAJ è dotato di un sensore di vibrazione. Nel caso in cui il localizzatore si sposti, sarai avvisato.

Allarme di velocità

È possibile impostare la ricezione di un allarme in caso di eccesso di una determinata velocità. La velocità minima impostabile è di 10 km per h.

Allarme di accensione

Non appena il veicolo viene acceso o spento, viene inviata immediatamente una notifica di allarme.

Alarma Interruzione di corrente

Se il dispositivo viene scollegato dalla sua alimentazione esterna, scatta immediatamente una notifica di allarme.

Allarme vibrazione

Allarme di velocità

Allarme di accensione

Alarma Interruzione di corrente

Batteria

Collegamento diretto alla porta OBD: 9-35V (circa 8 ore di autonomia interna quando il dispositivo è scollegato) Collegamento fisso: 8-32V Cavo di collegamento: 1,2 m alla batteria interna (circa 12 ore senza collegamento) Batteria: Akku Lii- Ion 170 mah Collegamento fisso: 8-32V Cavo di collegamento: 1,5 m (circa 24 ore senza collegamento) Batteria interna agli ioni di litio 700mAh ca. 20 giorni con 1 ora di tracciamento al giorno. ca. 40 giorni in modalità stand-by. Batteria: agli ioni di litio da 5.000 mAh

Dimensioni

6.5 x 4.8 x 2.2 cm 10.9 x 6.6 x 1.6 cm senza cavo 10.1 x 5 x 1.9 cm senza cavo 10.6 x 6.3 x 2.3 cm

Peso

45g 116g 80g 170g

Allarmi e notifiche

Avviso urti/vibrazioni, avviso Geofence, avviso velocità, avviso accensione, avviso tensione, avviso interruzione di corrente Avviso urti/vibrazioni, avviso Geofence, avviso velocità, avviso accensione, avviso tensione, avviso interruzione di corrente Avviso urti/vibrazioni, avviso Geofence, avviso velocità, avviso accensione, avviso tensione, avviso interruzione di corrente Avviso urti/vibrazioni, avviso Geofence, avviso velocità, avviso SOS, avviso batteria

Usi e applicazioni

Qualsiasi veicolo con una porta OBD2 disponibile per collegare il dispositivo Automobili, auto d’epoca, roulotte, camion, motociclette, servizi di consegna, taxi, furgoni, macchine agricole e da costruzione, barche, scooter elettrici, biciclette elettriche. Automobili, auto d’epoca, roulotte, camion, motociclette, servizi di consegna, taxi, furgoni, macchine agricole e da costruzione, barche, scooter elettrici, biciclette elettriche. Auto, E-Scooter, Moto, Scooter, Biciclette/Biciclette, Bambini, Anziani, Valigie/Borse Api/Apicoltori, Cavalli, Container, Legno, Attrezzi giardinaggio, Strumenti

TRACCIAMENTO GPS VELOCE E SEMPLIFICATO – Con il localizzatore GPS OBD PAJ GPS, ottenete il monitoraggio GPS in tempo reale per auto, veicoli, camion e servizi di consegna. Basta collegarlo all’interfaccia OBD del veicolo, attivare l’account del portale e sarete pronti!

BATTERIA INFINITA – Assicurate la sicurezza continua del vostro veicolo con il nostro localizzatore GPS OBD per auto. Collegato all’interfaccia OBD2, elimina le ricariche manuali, garantendo protezione 24/7 e localizzazione in tempo reale per la vostra tranquillità.

TRACCIABILITÀ GPS DISCRETA – Proteggete i vostri veicoli con il localizzatore OBD PAJ, offrendo tracciamento e avvisi in tempo reale, ideale per monitorare la posizione dell’auto, verificare il rispetto dei limiti di velocità e tracciare le entrate e le uscite da aree designate (geofence)

ASSISTENZA PERSONALIZZATA – Prova la demo gratuita su v2.finder-portal.com/login. Installa e attiva il dispositivo, accedi a FINDER. I nostri professionisti del servizio clienti risolvono i tuoi problemi rapidamente. Contattaci via e-mail, live chat o WhatsApp.

LOCALIZZAZIONE ONLINE – Localizzatore GPS Tracker assicura localizzazione globale in tempo reale e archiviazione dati fino a 365 giorni. Configura allarmi con l’app gratuita. Tariffe flessibili: 4,17€/mese per biennio (99,99€), 4,99€/mese per anno (59,88€), o 6,99€/mese mensilmente.