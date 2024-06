Perché il mio cane abbaia solo ad alcune persone? Quali sono le motivazioni del comportamento? Come insegnargli a non farlo.

Perché il mio cane abbaia solo ad alcune persone? Il mio cane, ha una sorta di abbaio selettivo che per me è fonte di stress e talvolta imbarazzo.

Oltretutto, rappresenta un disagio per alcuni amici e parenti che vengono a farmi visita. Quali sono i motivi dietro il comportamento selettivo del mio cane?

Come posso insegnargli ad andare d’accordo con tutti o se non d’accordo che almeno non gli abbai contro.

Queste sono state le domande che mi sono posta non poco tempo fa e sono andata a fondo nella questione.

Ecco perché, nell’articolo di oggi, condividerò le informazioni utilissime che ho trovato e le risposte degli esperti.

Continuate a leggere, se anche il vostro cagnolino abbaia solo ad alcune persone.

Perché il mio cane abbaia solo ad alcune persone?

Il mio barboncino, di nome Leo, è sempre stato un cane vivace e giocherellone.

Adora le passeggiate al parco, rincorre i gatti e giocare al tira e molla, ha solo un comportamento piuttosto strano: abbaia alcune persone.

La situazione, molto spesso, è diventata imbarazzante, soprattutto perché le persone lo adorano e vorrebbero accarezzarlo.

Per fortuna o per meglio dire stranamente, non abbaia a tutti, ma è selettivo. Non sapendo cosa fare, ho deciso di chiedere consiglio al veterinario.

Altri motivi del comportamento

Durante le mie ricerche e i consigli del veterinario, mi sono resa conto che il comportamento di Leo era molto diffuso tra i cani per motivi diversi.

L’abbaiare dei cani così selettivo è dovuto a diversi fattori, ovvero:

territorialità e protezione;

paura, frustrazione e ansia nel cane;

esperienze negative passate;

comportamento della persona;

genetica (razze maggiormente predisposte).

Per gestire o modificare questo comportamento, osservate attentamente il cane e le circostanze in cui abbaia.

Come insegnare al cane a non abbaiare alle persone

Per poter capire le ragioni per cui Leo abbaiava alcune persone, mi sono rivolta al mio veterinario.

Dopo una visita accurata, il mio veterinario mi ha rassicurato che Leo era in perfetta salute.

Il suo comportamento era da ricondurre a motivi di carattere e socializzazione del cane. Seguendo i consigli del veterinario ho iniziato a far socializzare Leo con più persone e cani.

Ho iniziato a portarlo al parco con regolarità, ho introdotto amici e parenti uno alla volta e l’ho premiato ogni qualvolta si comportava bene con gli estranei.

All’inizio, i progressi erano lenti, Leo continuava ad abbaiare ad alcune persone, soprattutto quelle con movenze brusche o voce alte.

Poi con il tempo e la pazienza, ho notato un miglioramento, Leo era sempre meno diffidente e iniziava a fidarsi di più delle persone che incontrava.

Oggi il mio cagnolino è completamente diverso e abbaia solo in rare occasioni, ovvero quando percepisce un pericolo reale.