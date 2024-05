Come utilizzare Circle to Search di Google su iPhone? Si può fare!

Dopo avervi spiegato il funzionamento delle chiamate via Wi-Fi su iPhone e smartphone Android, vediamo ora un’altra interessante funzionalità che molti potrebbero erroneamente ritenere esclusiva degli smartphone con sistema operativo targato Google. Ebbene, Circle to Search è disponibile anche su iPhone: ecco come utilizzare la feature!

L’arrivo di Circle to Search su iPhone risale alla metà di maggio, dopo che la funzionalità è stata resa disponibile su Google Pixel 8 e 8 Pro e sui Samsung Galaxy S24 come parte delle funzionalità di Galaxy AI. In particolare, per utilizzare Circle to Search su iPhone dovrete scaricare l’app di Google Lens sul vostro Melafonino, esattamente come fareste su uno smartphone Android. Fatto ciò, dovrete aprire l’app e scattare una fotografia o selezionarne una dalla galleria per effettuare una ricerca tramite IA al suo interno.

Se avete un iPhone 8 o superiore e se il vostro device è aggiornato almeno ad iOS 14, dovete poi sapere che Google ha rilasciato una nuova scorciatoia per iPhone che vi permetterà di attivare Google Lens con un solo tocco. Anzi, due: la scorciatoia permette infatti di usare la gesture del doppio tocco sul pannello posteriore dell’iPhone per richiamare al volo Google Lens. Potete scaricare la scorciatoia rilasciata da Big G direttamente da iCloud.

Una volta che avrete installato la scorciatoia, vi basterà recarvi nelle impostazioni del vostro smartphone e associarla alla gesture doppio tocco su iPhone. Recatevi dunque nella tab Accessibilità, quindi in “Tocco” e in “Tocco Posteriore”. Selezionate “Doppio Tocco” e, nell’elenco successivo, selezionate l’app Comandi Rapidi. Infine, nella lista dei Comandi Rapidi disponibili, dovrete semplicemente selezionare quello intitolato “Search your screenshot”. Se possedete un Melafonino di nuova generazione, inoltre, potete configurare la medesima gesture utilizzando il Pulsante Azione di iPhone 15.