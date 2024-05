GPS Tracker,150 Giorni in Standby Impermeabile Anti-perso Localizzatore GPS con Geo-Fence Alarm Tracciatore di Posizione GPS per Auto/Veicoli/Camion/Moto/Nave/Flotta con App Gratuita Tracking 10000mAh

69,98€

Descrizione prodotto

Durata della batteria – La batteria dura circa 40 giorni e fino a 150 giorni in modalità standby!

*L’intelligente funzione di risparmio energetico assicura che il GPS Tracker passi in modalità standby quando non viene spostato. Ciò prolunga la durata della batteria. Le funzioni di allarme e quella di emergenza non sono influenzate da questa modalità. La batteria ha una durata maggiore quando il GPS tracker non si muove.

VERSATILE E ADATTABILE – Localizzatore GPS è estremamente robusto e resistente agli schizzi d’acqua, È ideale come protezione antifurto per la tua auto, auto d’epoca, roulotte, barca, escavatore, camper e molto altro. Proteggi tutti i tuoi beni di valore!Disponibile in tutto il mondo – il GPS può essere utilizzato perfettamente in 128 paesi in tutto il mondo e il servizio clienti 24 ore su 24 risolverà tutti i tuoi problemi!

Monitoraggio ambientale

Attivare la funzione di monitoraggio ambientale inviando il comando SMS [monitor123456],

e dopo aver ricevuto il [monitor ok].

Finché chiami il numero di telefono della carta SIM nel GPS, puoi sempre sentire i suoni ambientali attorno al GPS.

Installazione di un secondo

Non è richiesta alcuna installazione complicata del cavo, potente magnete integrato, puoi posizionarlo all’interno dell’auto o fissarlo all’esterno {ovviamente c’è il rischio di caduta}, la batteria al litio da 10000mAh può stand-by fino a 150 giorni.

Geo-Fence

E possibile impostare il dispositivo in modo da stabilire un’area sicura come geo-fence sull’APP per limitare i movimenti all’interno dell’area. Se il dispositivo lascia l’area, l’APP invierà un messaggio di avviso sul telefono cellulare e invierà anche un messaggio SMS al numero autorizzato.

Gestione contemporanea

Tu e la tua famiglia potete ottenere informazioni sulla posizione GPS in tempo reale tramite APP, sito Web e SMS contemporaneamente. Avere più unità GPS può essere gestita con lo stesso account, basta contattare whatsapp+86 131 6387 6423 per creare un account.

Traiettoria storica semestrale

Il GPS non solo supporta il monitoraggio in tempo reale, ma salva anche sei mesi di record storici GPS per impostazione predefinita nell’APP.

Devi solo selezionare una data. Puoi visualizzare il percorso di guida online in qualsiasi giorno entro sei mesi tramite l’APP e è possibile scaricare direttamente i record del file tramite il sito Web.

(Puoi contattare whatsapp+86 131 6387 6423 per eliminare)

Allarme di movimento

Imposta facilmente più allarmi, come gli allarmi di movimento, sull’app.

Inviando l’istruzione SMS [move123456], dopo l’impostazione corretta, finché il GPS rileva il movimento dell’auto, invierà un SMS di allarme al numero di amministratore impostato.

Allarme di eccesso di velocità

Imposta facilmente più allarmi, come gli allarmi per eccesso di velocità, sull’app .

Impostando una velocità massima sicura sull’APP, dopo che l’impostazione è corretta, fintanto che il GPS rileva che l’auto sta superando questa velocità, verrà generata una notifica sull’APP e verrà inviato un SMS di allarme a il numero amministratore impostato.

Allarme antifurto

Imposta facilmente più allarmi come gli allarmi a vibrazione sull’app.

Attivando l’allarme vibrazione antifurto sull’APP, una volta che un ladro tenta di rubare la tua auto, il GPS genererà immediatamente un allarme vibrazione per avvisarti dopo aver sentito la vibrazione dell’auto. Il messaggio verrà generato sull’APP e verrà inviato un SMS di allarme a il numero amministratore impostato.

Allarme di caduta

Imposta facilmente più allarmi come l’emissione di allarmi sull’app.

È possibile attivare l’allarme di spargimento tramite l’APP. Se si attacca il GPS alla superficie del ferro, nel caso in cui il GPS subisca una forte vibrazione e si stacchi, verrà generato un messaggio sull’APP e verrà inviato un SMS di allarme al numero di amministratore impostato.

NOTA

1.Necessità di acquistare una scheda SIM che supporti la rete GSM/2G, consigliamo Vodafone, Iliad, Wind, Things mobile, ecc. 2.GPS TRACKER non supporta le schede SIM a dati singoli poiché la configurazione deve essere eseguita tramite SMS. 3.Se non si riceve risposta al comando del messaggio di testo, annullare il PIN e annullare la segreteria.

Peso: 235 g Precisione GPS: 5 m Ingresso: 5 V-1 A Uscita: 110 – 220 V Batteria ricaricabile: 10000 mAh Tempo di attesa: 150 Giorni

☛☛☛【Posizionamento accurato in tempo reale】 Posizionamento automatico (supporta APP Android / iOS, Web / WAP) Posizionamento GPS / LBS, la precisione del posizionamento in tempo reale può raggiungere fino a 5 metri e puoi sempre afferrare la posizione GPS indipendentemente dalla posizione quando e dove.

☛☛☛ 【Allarme a vibrazione】 Attiva l’allarme a vibrazione. Una volta che qualcuno prova a spostare la tua auto, puoi ricevere promemoria di allarme GPS tramite APP e SMS, prevenendo efficacemente il furto della tua amata auto.

☛☛☛【Geofence】Imposta un intervallo geografico nell’APP. Se la tua auto esce dall’autonomia impostata, riceverai un messaggio di promemoria sull’allarme. È inoltre possibile impostare un allarme di velocità eccessiva, un allarme di batteria scarica, ecc.

☛☛☛【APP gratuita】 Non è richiesto alcun abbonamento. Puoi utilizzare l’APP gratuitamente per sempre. L’APP include anche il tracciamento storico del percorso, che ti fa risparmiare quasi 6 mesi di traccia. Tieni traccia della posizione di camion / moto / auto / barche smarriti o rubati in tempo reale.

☛☛☛ 【Installazione semplice】 Potente magnete incorporato, puoi installarlo facilmente sull’auto entro 1 secondo. Una batteria da 10000 mAh può resistere per 150 giorni, a seconda della frequenza di utilizzo. In caso di domande, non esitate a contattare Zeerkeer, 24 ore online!