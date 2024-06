Come cucinare i peperoni in padella: la ricetta del contorno

I peperoni in padella sono un contorno davvero buonissimo, ideale da accompagnare soprattutto a pietanze di carne, ma gustosi anche se serviti freddi.

Se siete in cerca di un contorno classico, ma senza rinunciare al gusto, i peperoni in padella sono quello che fa per voi. Questo piatto tipicamente estivo vi garantirà una portata ricca ma al tempo stesso leggera, e per di più, grazie alla versatilità di queste verdure, potrete realizzare tantissimi piatti diversi.

Una volta pronti potete servirli caldi per accompagnare i vostri secondi, oppure freddi come antipasto, oppure ancora utilizzarli per condire dei primi piatti diversi dal solito. Cominciamo subito e andiamo a vedere tutti i passaggi per cucinarle i peperoni in padella al meglio!

peperoni in padella

Come cucinare i peperoni in padella

Prima di tutto, lavate i peperoni sotto acqua fredda corrente. Una volta fatto, tagliateli a metà e rimuovete le parti bianche interne e tutti i semi, infine fateli a striscioline sottili e lasciateli da parte. In una padella fate scaldare l’olio extravergine (due cucchiai) con uno spicchio d’aglio in camicia, poi mettete i peperoni e conditeli con sale e pepe. Lasciate le verdure in cottura per circa 20-25 minuti, e quando saranno quasi pronti, togliete l’aglio e aggiungete l’aceto. Alzate la fiamma e, una volta pronti, serviteli con del basilico fresco. Se volete un tocco in più, potete anche aggiungere in cottura dei capperi o delle olive. Per aggiungere un twist al gusto, invece, aggiungete un cucchiaino di zucchero in padella: in questo modo assaporerete degli sfiziosi peperoni in agrodolce. Buon appetito!

Questo piatto conquisterà tutti sin dal primo assaggio, ma provate anche tutte le nostre ricette con peperoni!

Conservazione

Consigliamo di conservare questo contorno facile in frigo, al massimo per 2 giorni, all’interno di un contenitore con coperchio apposito oppure ben coperto dalla pellicola trasparente da cucina. Sconsigliamo la congelazione in freezer.