Neonato trovato senza vita nel lettino dai genitori, purtroppo non c’è stato nulla da fare: cosa è emerso dalle prime indagini 

I sanitari del 118, quando sono arrivati nella sua cameretta, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A trovare il loro neonato di appena un mese senza vita nel lettino, dove stava dormendo, sono stati i genitori. Subito hanno chiamato il numero per le emergenze, ma per il loro piccolo non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando: bisognerà capire le cause del decesso.

La tragedia ha avuto luogo nella mattina di venerdì 3 maggio 2024 a Pescara, in una casa del quartiere San Donato, in via Basento. Tutta la città è incredula di fronte a questa notizia che riguarda una piccolissima vita spezzata praticamente sul nascere: il neonato aveva appena un mese di vita.

Quando i genitori sono andati a svegliarlo, vedendo che non rispondeva ai loro tocchi e alla loro voce, hanno subito chiamato, allarmati, il 118. Il personale sanitario, giunto subito sul posto, ha provato a rianimarlo a lungo. Purtroppo, però, non c’era più nulla da fare per il piccolino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia, arrivati con la squadra Volante e la squadra Mobile. Hanno eseguito tutti i rilievi del caso ed è stata aperta un’inchiesta per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Si dovrà capire per quale motivo un bimbo di appena un mese di vita, che non aveva dato mai segnali di malessere, a quanto si apprende, possa essersi addormentato per sempre nel suo lettino, non risvegliandosi più al mattino successivo. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni di alcun tipo.

Neonato di un mese trovato senza vita nel suo lettino: ipotesi SIDS

Al momento l’ipotesi più accreditata è che si tratti di SIDS, la Sindrome della morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome), chiamata anche semplicemente morte in culla (in inglese Crib Death).

La sindrome consiste in un decesso improvviso di bimbi con età compresa tra un mese e un anno. Decessi senza spiegazioni, anche dopo indagini approfondite. Il picco di casi, solitamente, è tra i 2 e i 4 mesi di età, più raro dopo i 6 mesi. Nel primo mese di vita si parla anche di SUEND (Sudden Unexpected Early Neonatal Death).

