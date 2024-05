La madre di Britney ha chiesto un TSO per la figlia, che è furiosa: “Non la sopporto”

Le cose si fanno sempre più complicate per Britney Spears, i paparazzi stanno ricominciando a perseguitarla, come se non bastasse giovedì notte i soccorsi hanno bussato alla porta della sua camera d’hotel, perché qualcuno li aveva chiamati avvisandoli che si era ferita dopo una lite con il fidanzato (il suo ex governante, con diversi reati commessi in passato). La popstar furiosa ha detto di essersi sentita violata ed ha accusato anche la madre: “So che mia madre è coinvolta! Non le parlo da sei mesi e lei ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che la notizia fosse diffusa! Vorrei avere i nonni! Non la sopporto!“.

Pare che i soccorritori volessero portare la cantante in ospedale, ma lei ha subito chiamato il suo avvocato che ha evitato che la ricoverassero senza il suo consenso: “Quest’uomo è meraviglioso! È come un padre per me e mi ha aiutato a superare la notte scorsa! Ti adoro e ti ammiro, signor Mathew“.

Britney Spears sparked ‘mental health crisis’ concerns at the Chateau Marmont in the early hours of Thursday morning as shock photos showed the barefoot star wrapped in a blanket being escorted out to emergency services. pic.twitter.com/pQG5iHzH2X — Rahmah Sanni (@SanniRahma61573) May 2, 2024

La madre di Britney avrebbe chiesto un TSO.

Ieri pomeriggio la madre della Spears è volata in California per provare a parlare con sua figlia. I paparazzi l’hanno fermata in aeroporto a Los Angeles e le hanno chiesto se fosse lì per Britney e lei ha risposto: “Sì, ci sarò sempre per lei”.

Intanto i media americani hanno rivelato che un’amica di Lynne Spears avrebbe fatto delle confidenze molto particolari: “Lei ha chiamato per un 5150 ieri sera. Britney ha visto la barella e l’ambulanza ed è scappata a piedi nudi perché aveva paura che stessero per portarla via contro la sua volontà! Poi ha chiamato Rosengart che ha fermato tutto“.

Ma restano molti dubbi. Come faceva Lynne a sapere che Britney stava soggiornando allo Chateau Marmont e che si era ferita?

Una cosa è certa: Britney quanto vedrà Lynne alla sua porta…



Il codice 5150 è una sorta di TSO, al quale Britney è già stata sottoposta molti anni fa: “A ottobre 2007 Spears perse la custodia dei figli. Le ragioni rispetto alla sentenza del giudice non furono mai rivelate al pubblico. Il 3 gennaio 2008 Britney si rinchiuse nel bagno di casa sua con i due figli, rifiutandosi di riconsegnarli ai rappresentanti legali dell’ex marito. Fu poi trasportata in ambulanza e ricoverata al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dopo che la polizia giunta a casa sua notò che sembrava essere sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il giorno seguente, le furono tolti i diritti di far visita ai figli e Kevin Federline ne ottenne la custodia completa. Alla fine del mese, fu trasferita nel reparto psichiatrico del Ronald Reagan UCLA Medical Center con codice 5150 – Trattamento sanitario obbligatorio (TSO). La popstar fu dimessa il 6 febbraio 2008. I giudici le affidarono come tutori il padre Jamie Spears e il procuratore Andrew Wallet, dando loro il completo controllo dei suoi beni“.