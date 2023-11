Un cane è stato salvato da condizione di maltrattamenti e abusi e ha trovato un legame speciale con un volontario in lutto che lo ha adottato.

Purtroppo, ci sono tantissime storie di maltrattamenti di cani e questa è una di quelle storie. Il cane protagonista di questa vicenda è stato trovato in pessime condizioni da alcuni volontari di un rifugio, ma è stato salvato e ha potuto avere una seconda possibilità. La sua storia è molto particolare perché si tratta di un legame speciale che si è instaurato con un volontario che era in lutto. Insomma, un incontro voluto dal destino che ha salvato entrambi. Vediamo di approfondire la vicenda e di capire come sono andate le cose.

Cane salvato e adottato dal volontario in lutto: un legame speciale

Il profilo @Tierheim Eupen – Refuge pour animaux Eupen ha pubblicato su Facebook un video in cui si vede come un cane può tornare a nuova vita dopo le cure adeguate e l’amore di un gruppo di persone. Ma soprattutto, è una testimonianza di come si possa cambiare ricevendo l’amore che si merita.

Lui si chiama Sultan ed è un Pastore belga. Dopo alcune segnalazioni, le autorità hanno sequestrato questo povero cane al suo proprietario e lo hanno portato nel rifugio più vicino, quello di Eupen. Ci troviamo in Belgio.

I volontari della strutturi hanno visto arrivare una creatura in cui si vedevano le ossa per la magrezza. Pesava 16 chili, quando un cane della sua razza mediamente pesa dai 28 ai 34. Una scena terribile, un caso di maltrattamento e denutrizione che ha devastato tutti all’inizio.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Immediatamente, ha ricevuto tutte le cure necessarie, cibo e acqua ed è stato trattato con amore. Piano piano si è ripreso e per anni è stato addestrato ed educato ad essere un cane gentile e premuroso. Sultan si è rivelato essere anche un grande giocherellone.

Tutti i volontari del rifugio gli volevano bene e hanno contribuito alla sua formazione, ma Sultan si è legato in modo speciale e unico ad un volontario in particolare. L’uomo aveva appena perso il suo cane di 10 anni e stava vivendo un profondo lutto.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Yves e Sultan hanno costruito passo passo la loro amicizia e in poco tempo nessuno dei due poteva fare a meno dell’altro.

Le immagini pubblicate sui social mostrano un cane allegro, sereno, vivace e in forma. Dopo un periodo di prova a casa con Yves in cui è andato tutto bene, lui ha adottato Sultan. Entrambi sono felici di questo nuovo legame e vivono le loro giornate condividendo ogni momento.

Dopo una bruttissima esperienza per entrambi, entrambi hanno potuto avere una seconda occasione per essere felici. Sultan arrivava da un maltrattamento crudele, Yves da un lutto terribile. Insieme sono riusciti a darsi forza e andare avanti per un nuovo percorso di vita.