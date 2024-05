la ricetta del topping di zucchero e panna scioglievole e goloso

ingredienti Panna a temperatura ambiente Acqua a temperatura ambiente

La salsa mou è una crema super golosa, perfetta per guarnire gelati e semifreddi e farcire torte e dolci da credenza. Si tratta di un semplice caramello a cui viene aggiunta una parte grassa, la panna liquida, che lo renderà avvolgente e scioglievole; la nostra versione prevede di unire anche un fiocchetto burro, utile a conferire maggiore lucentezza.

L’esecuzione è alla portata di tutti e richiede solo qualche piccolo accorgimento per una riuscita ottimale: basterà raccogliere in un pentolino – rigorosamente di acciaio e dal fondo spesso – l’acqua a temperatura ambiente e lo zucchero semolato, miscelarli per bene e portarli sul fuoco. Il liquido ambrato ottenuto viene poi amalgamato con la panna, versata a filo, e arricchito con il burro, mescolato fino a completo scioglimento.

Una volta pronta, non rimarrà che trasferirla in un apposito vasetto di vetro sterilizzato e dotato di chiusura ermetica, quindi lasciarla raffreddare completamente. Si rivelerà il topping ideale per una coppa di gelato alla vaniglia, una fetta di torta al cioccolato, una cheesecake, un muffin o una ciotolina di frutta fresca, per una ghiotta merenda adatta a tutta la famiglia o un lieto fine pasto che conquisterà il palato dei tuoi ospiti.

A piacere, puoi renderla ancora più profumata con 2-3 gocce di estratto di vaniglia o i semi di 1/2 bacca. Se preferisci evitare la panna, realizza prima un caramello a secco – ovvero sciogli lo zucchero direttamente nel pentolino -, quindi incorpora 115 millilitri di latte intero bollente e, solo alla fine, completa con il burro: fai particolare attenzione alla fiamma, che non deve essere troppo alta, o rischierai di bruciare il composto.

Scopri come preparare la salsa mou seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la ganache al caramello, le caramelle mou e i toffee.

Come preparare la salsa mou





Raccogli l’acqua e lo zucchero in un pentolino d’acciaio dal fondo spesso .





Mescola bene con un cucchiaio di legno e porta sul fuoco a fiamma media.





Porta il liquido al bollore e, quando avrà assunto un colorito ambrato, spegni il fuoco .





Versa la panna liquida a filo, amalgamando nel frattempo con il cucchiaio di legno .





Incorpora il burro , che conferirà alla salsa una maggiore lucentezza.





Trasferisci la salsa mou in un barattolo di vetro con chiusura ermetica e lasciala raffreddare.





La salsa mou è pronta per essere gustata .

Consiglio

Per uno spuntino davvero godurioso, prova ad abbinare la salsa mou con il cioccolato e realizza delle barrette twix homemade.

Conservazione

La salsa mou si conserva in frigorifero, ben chiusa nel suo contenitore ermetico, per 5 giorni al massimo; se dovesse poi risultare troppo solida, basterà scaldarla per qualche istante a bagnomaria, così da ritrovare la sua cremosità.