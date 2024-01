Quale è il ragno più velenoso al mondo: le informazioni su Hercules

Trovato in Australia l’esemplare più grande del ragno più velenoso al mondo: tutte le informazioni sull’aracnide soprannominato “Hercules”.

Nel mondo esistono migliaia di specie di animali velenose per gli esseri umani o per gli altri animali. In ogni Paese è presente un numero più o meno maggiore di esemplari velenosi, sia autoctoni che allogeni. In Australia, paese in cui le specie velenose sono estremamente diffuse, è stato trovato nei giorni scorsi il più grande esemplare maschio del ragno più velenoso al mondo, soprannominato “Hercules”.

Hercules, l’esemplare più grande del ragno velenoso: le informazioni sull’aracnide australiano

A mostrare le foto del ragno Hercules è stato l’Australian Reptile Park Central Coast Wildlife Park, una riserva naturale australiana. Situata a Somersby, una località semi-rurale poco distante da Sidney del Nuovo Galles del Sud (a nord-ovest di Gosford lungo la Pacific Highway), lo staff della riserva naturale ha pubblicato sulle proprie pagine social le immagini del velenoso aracnide (all’account Facebook @Australian Reptile Park).

Nel post condiviso su Facebook si legge: «Vi presento Hercules – misura 7,9 cm, è il più grande ragno maschio a imbuto che abbiamo mai consegnato all’Australian Reptile Park! I maschi sono tipicamente molto più piccoli delle femmine ma Hercules è grande quanto il più grande imbuto femminile che abbiamo consegnato. Hercules e le sue enormi zanne si sono uniti al nostro programma di veleno di ragno a imbuto dove il suo veleno sarà usato per creare antidoto salvavita».

Hercules è un ragno dei cunicoli (inglese Sydney funnelweb spider, “ragno della ragnatela a imbuto di Sydney”) è noto come Atrax robustus secondo la classificazione tassonomica del 1877 di Octavius Pickard-Cambridge. Appartenente alla famiglia delle Hexathelidae e al sottordine delle Mygalomorphae, è uno dei ragni più aggressivi e velenosi al mondo: tra le quaranta specie della famiglia Hexathelide è l’unica il cui morso risulti fatale per l’uomo. Endemico dell’Australia, il ragno dei cunicoli è diffuso nelle aree boschive e nei giardini suburbani da Sydney a Newcastle e alle Blue Mountains.

Gli esperti, si sono resi conto che il ragno trovato è il più grande esemplare maschio mai identificato in Australia. Soprannominato “Hercules”, questo ragno dei cunicoli ha una larghezza di quasi otto centimetri da zampa a zampa. Le sue dimensioni superano il precedente record del parco del 2018 detenuto da “Colossus”. Gli esemplari maschi di questa specie di ragno, nonostante le dimensioni generalmente più ridotte, hanno un veleno molto più potente rispetto alle femmine.

Hercules è stato trovato a circa cinquanta miglia a nord di Sydney ed è stato portato prima in un ospedale locale per sicurezza e poi presso l’Australian Reptile Park. Emma Teni, delegata dell’Australian Reptile Park, ha spiegato in un’intervista che sebbene nella riserva australiana arrivino di frequente i “funnel-web spiders” (ovvero i ragni dalla tela a imbuto così chiamati per la loro particolare forma delle ragnatele), l’arrivo di Hercules è stato qualcosa di inaspettato e meraviglioso.

Hercules contribuirà al programma antiveleno dell’Australian Reptile Park: lo staff della riserva estrarrà infatti il veleno essenziale per produrre un antidoto salvavita. Quest’animale velenoso produce infatti un veleno costituito da una complessa miscela dalle potenziali proprietà terapeutiche che può funzionare da antidoto contro il suo stesso morso. Ed è proprio grazie ai programmi di raccolta del veleno dei ragni dei cunicoli se le morti degli esseri umani a causa dei loro morsi sono drasticamente diminuite. (di Elisabetta Guglielmi)