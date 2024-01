Il suo padrone si fa male ed il gesto del labrador lascia il web senza parole, una scena mai vista prima!

L’empatia di un cane non conosce limiti, per far guarire il suo padrone Asia ha capito subito il da farsi

I cani sono i nostri angeli custodi e chiunque abbia la fortuna di averne uno in casa questo lo saprà bene. Alcune razze sembrano però aver raggiunto un livello quasi inspiegabile di comprensione della razza umana, tanto da interfacciarsi con noi in maniera diretta così come è accaduto in uno dei video che sta attualmente spopolando sul web. La cagnolina protagonista del momento si chiama Asia ed è un labrador amorevole in grado di dare compagnia e non solo ai suoi padroni, due anziani signori che la amano come fosse una figlia. L’amore è però ripagato a pieno dalla cagnolina che ha dimostrato ancora una volta la sua apprensione verso i due signori aiutandoli come nessuno immaginava.

Porta un cerotto per la ferita del suo anziano padrone, un gesto semplice ma non affatto scontato

Sul web sono tanti i video che riescono a scaldare il cuore e che hanno come protagonisti i nostri pelosetti di casa, uno di questi però sembra aver colpito maggiormente gli internauti dopo essere stato pubblicato su Tik Tok. Nel video in questione la protagonista è una cagnolina di nome Asia che sembra avere più a cuore che mai il benessere dei suoi due anziani padroni.

Dopo una giornata di attività all’aperto, infatti, l’uomo ha riportato una lieve ferita alla mano per la quale avrebbe avuto bisogno di una medicazione, è così che la sua padrona ha deciso di chiedere alla cagnolina se potesse provvedere nel prendere la busta con i cerotti e questa senza pensarci su due volte è partita sicura di ciò che avrebbe dovuto fare. Recandosi in camera il cane ha preso la busta e l’ha portata proprio alla sua padrona seduta al tavolo così come richiesto.

Una scena che dimostra obbedienza ed una grandissima intelligenza da parte dell’animale che non si tira mai indietro quando l’anziana coppia ha bisogno di lei così come in questa occasione. Senza dubbio un aiuto così in casa non può che essere importante per i due, ma quel che ad Asia riesce meglio è regalare tutto il suo amore e rendere più piena e felice la coppia che ha la fortuna di ospitarla in casa.

@lady.asiaa L’aiutante della nonna 😍#foryou ♬ River Flows in You – 纯音乐 – M先森

Il video in questione è sbarcato ormai fuori dalla nostra penisola, in tutto il mondo sono centinaia e centinaia le persone che sono rimaste abbagliate dalla capacità di Asia di percepire il bisogno del suo padrone. In molti pensano che il tutto sia però solo figlio di un addestramento specifico, ma sono moltissimi i casi in cui non vi è bisogno di questo, soprattutto tra cani di questa razza, per arrivare a tanto. Ad ogni modo restare sorpresi è inevitabile e siamo sicuri che qualsiasi sia il motivo per cui Asia abbia compiuto il gesto è senza dubbio sempre l’amore per i suoi padroni ad averla spinta ad ubbidire in modo così sorprendente.