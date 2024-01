Cane abbandonato non lascia il capezzale del suo compagno

Non lascia il fianco del cane ferito che come lui è stato abbandonato su quella terribile strada trafficata: i due sono insperabili.

Sono troppi i quattro zampe che vengono abbandonati per la strada, non una semplice strada di campagna, il luogo prediletto sembra essere sempre una strada trafficata dell’autostrada. L’ultima drammatica storia ha coinvolto due cani, i quali hanno condiviso lo stesso destino ma sono sempre rimasti l’uno al fianco dell’altro, aiutandosi quando nessuno lo faceva.

Non lascia il suo amico ferito, una cane abbandonato come lui

La vicenda ha inizio la vigilia di Capodanno in California, quando la soccorritrice Suzette Hall riceve una segnalazione da parte di un autista per due cuccioli liberi che vagavano per l’autostrada mettendo in pericolo sé stessi e le altre persone. In particolare, il buon samaritano, temeva che uno di loro fosse ferito.

Suzette Hall, fondatrice del Logan’s Legacy Dog Rescue, si è precipitata immediatamente all’altezza dell’autostrada dove i cuccioli erano stati visti per l’ultima volta. Ha cercato nella boscaglia vicina fino a quando non ha trovato un Cane da montagna dei Pirenei incapace di muoversi e un piccolo cucciolo a pelo corto che si rifiutava di lasciare l’amico in difficoltà.

Un atto di fedeltà incredibile che sul momento l’ha commossa. Fortunatamente, il cane più piccolo era illeso e riusciva a muoversi e correre senza problemi. Tuttavia, il suo grande amico, sebbene vigile, restava mobile a terra. La piccola cagnolina è stata rinominata Ambrose e quando finalmente è arrivata per salvarli, i due cani erano visibilmente felici e sollevati.

Con l’aiuto dei suoi colleghi del rifugio, Suzette ha preso per primo Ambrose e caricato sul furgone, poi con cautela si sono dedicati al Cane da montagna dei Pirenei, chiamata Seraphina. I due cani sono stati portati dal veterinario per essere esaminati dalla testa alle zampe. Come immaginava e sperava, Ambrose era perfettamente in salute, mentre Seraphina aveva una piccola ferita superficiale che si poteva facilmente curare.

I due per un breve periodo sono rimasti separati in quanto Seraphina doveva riposare e riprendersi presso la clinica veterinaria. Ambrose, invece, è stato affidato temporaneamente ad una famiglia.

Suzette, per il momento, si sta ancora dividendo tra il controllo di Seraphina e quello di Ambrose nella sua casa adottiva. Anche se sono lontani, le reazioni dei due nel vedere il loro salvatore sono sempre le stesse. Presto saranno adottati da una famiglia in modo definitivo.