Puff Daddy, spunta il video scioccante dove aggredisce la sua ex Cassie

Ormai più che per la sua musica Puff Daddy fa parlare per i suoi guai giudiziari, negli ultimi anni infatti ha ricevuto molte accuse e denunce per reati davvero gravi. Diverse donne hanno accusato il musicista di abusi, violenze, spaccio, uso di armi da fuoco illegali e traffico di esseri umani. Dopo numerose indagini, lo scorso marzo gli agenti federali hanno fatto un blitz nelle proprietà dell’ex di JLo a Los Angeles e Miami.

Puff Daddy e il video che lo incastra: le immagini con la sua ex, Cassie.

Nel 2023 Cassie (cantante R&M che Diddy aveva messo sotto contratto con l’etichetta Bad Boy) ha accusato il suo ex Sean Combs di violenze e abusi domestici: “Ho subito così tanto e per troppo tempo. Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la mia storia. Lo faccio a beneficio di altre donne soggette a violenza e abusi nel corso di una relazione“. All’inizio l’uomo ha negato categoricamente le accuse, ma poco tempo dopo ha deciso di accordarsi con la sua ex compagna (si parla di una cifra che va oltre i 20 milioni). Da quel momento altre tre donne e un uomo hanno accusato l’artista di essere stati molestati e aggrediti. Tra l’altro due delle ragazze hanno anche specificato che all’epoca dei fatti erano minorenni.

Il video che incastra Puff Daddy.

Ieri la CNN ha pubblicato in esclusiva un video in cui si vede Sean Combs in all’InterContinental Hotel di Century City mentre aggredisce la sua ex, Cassie. Le immagini sono molto forti e testimoniano come la cantante abbia sempre detto la verità.

⚡ VIDÉO CHOC – #People : Le célèbre rappeur, producteur de musique américain, Sean ‘Diddy’ Combs (Puff Daddy) a été aperçu en train d’agresser son ex-petite amie Cassie Ventura (Cassie Ventura une chanteuse, danseuse et mannequin américaine) dans une nouvelle vidéo d’une caméra… pic.twitter.com/Hc15pBVoPc — FranceNews24 (@FranceNews24) May 17, 2024

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean “Diddy” Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) May 17, 2024

Sean Combs, also known as Diddy, seen physically assaulting his ex-girlfriend Cassie in newly-released video from 2016 pic.twitter.com/lZZupUi2Bz — BNO News (@BNONews) May 17, 2024

Le parole del marito di Cassie.