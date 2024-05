Spoiler della finale di Amici 23: “Prenderà diversi premi”

Otto mesi dalle ammissioni al serale, ma adesso che siamo ad un passo dalla proclamazione del vincitore, è tempo di spoiler della finale di Amici. Rumor, indiscrezioni, sondaggi, pronostici degli scommettitori, in questi giorni tutti hanno detto la loro sull’ultimo capitolo della ventitreesima edizione del talent mariano. Se il popolo dei social crede nel trionfo di Sarah Toscano e i bookmaker si dividono ancora tra la cantante di Sexy Magica e Petit, c’è chi invece ha previsto la vittoria di diversi premi da parte di Holden.

Spoiler della finale di Amici: “Holden vincerà qualche premio”.

Ogni settimana Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno fatto previsioni sul talent di Maria, dando anche delle anteprime ed è successo anche ieri, in vista dell’ultima puntata. Venza infatti ha rivelato che secondo lui Holden vincerà qualche premio: “Spoiler della finale di Amici. Domani Holden prenderà ‘giusto qualche’ premio”.

In effetti è facile che Holden porti a casa almeno un premio, visto l’impegno che ha messo nella scrittura e nella produzione del suo EP. I fan del cantante di Randagi in questi giorni si sono impegnati moltissimo per fargli vincere il premio delle Radio (le votazioni sono state chiuse ieri).

Tutorial su come far vincere ad HOLDEN

il PREMIO DELLE RADIO❤️ (Lo meriterebbero tutti🫶🏻) #Amici23 pic.twitter.com/OhdZpQXIqq — Nazzareno (@Nazzaren_0) May 16, 2024

I premi dati nelle scorse edizioni.

Premio TIM della Critica: Angelina Mango

Premio delle Radio: Angelina Mango

Premio TIM Isobel: Fetiye Kinnear

Premio Oreo: Wax

Premio TIM della Critica: Sissi

Premio TIM: Serena Carella

Danza: Michele Esposito

Premio delle Radio: Luigi Strangis

Premio Oreo: Alex

Premio TIM della Critica: Sangiovanni

Premio delle Radio: Sangiovanni

Premio SIAE: Sangiovanni

Premio TIM: Giulia Stabile

Premio Prova TIM Canto: Tancredi Cantù

Premio Prova TIM Danza: Rosa Di Grazia

Danza: Javier Rojas

Premio Della Critica: Javier Rojas

Premio TIM Music: Gaia Gozzi

Premio TIM: Nyv

Premio della Critica: Giordana Angi

Premio TIMmusic: Tish

Premio TIM: Alberto Urso

Premio Radio 105: Mameli

Borsa di studio Banca5: Miguel Chavez e Vincenzo Di Primo

Borsa di lavoro Banca5: Rafael Quenedit Castro e Tish