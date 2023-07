Proposta di matrimonio per un attore di Mare Fuori: “Ha detto di sì”

Mare Fuori 3 è sbarcato su Netflix, mentre la quarta stagione della popolare serie dovrebbe arrivare su Rai Due a febbraio 2024. Intanto un attore del telefilm pare abbia chiesto alla fidanzata di sposarlo. I fan sono convinti che Artem abbia fatto la proposta di matrimonio alla compagna, Gioia D’Ambrosio.

Proposta di matrimonio per Gioia D’Ambrosio: “Ho detto di sì”.

Ieri Gioia D’Ambrosio ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra un anello di fidanzamento. Ma se tutti sono convinti che si tratti di una proposta di matrimonio è perché la tiktoker ha anche scritto: “I said yes (ho detto di sì)“.

Artem parla d’amore (prima della proposta): “Ho scelto di camminare con una donna accanto”.

“Qual è stato il turning point del mio cammino? Quando ho scelto di camminare al fianco di una donna, senza correre dietro a distrazioni inutili. – ha dichiarato Artem a Vanity Fair – Con l’amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L’amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa. Che sapore ha? È buono, come un fuoco dentro. Quando stai lontano da questa persona, è come se ti mancasse l’aria. Io l’ho incontrata prima di partire con la carriera, è Dio che me l’ha mandata. Sono molto felice e questo è anche merito dell’amore e di questa donna che mi sta vicino. E oltre l’amore, per me anche la religione è importante. Fin da bambino, è il cercare la speranza nel momento del bisogno. Dobbiamo tendere verso questa speranza, con ambizione, così si raggiunge un risultato. La pigrizia va allontanata perché conduce verso strade facili”.

artem si chi sarà

sposa: il testimone : pic.twitter.com/f2Pz2HyqKt — ᵐᵃʳʸ🎨 (@simuelvamour) July 29, 2023

Come sarà Mare Fuori 4? Parla il regista.