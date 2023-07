Caterina Balivo su Barbara d’Urso e l’addio a Mediaset: “Ecco cosa penso”

La decisione di Mediaset di sostituire la conduttrice di Pomeriggio 5 e lasciare Barbara d’Urso senza programmi è stata un vero terremoto mediatico e continua a far parlare. Adesso anche Caterina Balivo ha detto la sua e si è unita alla lunga lista di personaggi tv che hanno espresso solidarietà a Carmelita. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la presentatrice di Lingo ha detto che comprende il dispiacere della collega, che a giugno non ha potuto salutare il suo pubblico dopo 15 anni.

“Non so bene cosa c’è stato dietro, Barbara però è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello. Adesso giustamente ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”.

Quasi sicuramente Barbara andrà dalla Venier, ma un’intervista con la Balivo sarebbe davvero interessante. Che meraviglia sarebbe vedere insieme queste due regine napoletane.

Caterina Balivo su Lorella Cuccarini, Fabio Fazio e Bianca Berlinguer.

A Caterina hanno chiesto anche un commento sulle parole di Lorella Cuccarini, che il mese scorso ha svelato di aver detto di no all’offera di un programma pomeridiano su Rai Uno. La Balivo infatti da settembre condurrà La Volta Buona, trasmissione che andrà in onda nella fascia che era stata offera alla collega.

“Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. – ha continuato la Balivo – Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia”. Fazio e la Berlinguer? Mi sembra che nessuno sia stato cacciato, ognuno ha scelto. I direttori sono liberi di percorrere strade diverse; creare il pluralismo in tv è fondamentale, già è successo in passato a grandi conduttori di essere accompagnati alla porta. In questo caso poi mi sembrano scelte individuali di persone che sono comunque legate alla politica”.