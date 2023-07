Da Orietta Berti a Iva Zanicchi: chi vedremo nella giuria di Io Canto

A distanza di un decennio dall’ultima puntata Io Canto di Gerry Scotti tornerà con una quinta edizione nella domenica sera del prossimo autunno. Un ritorno annunciato in pompa magna dopo aver visto il successo di The Voice Kids di Antonella Clerici su Rai1, che tornerà con una nuova stagione dopo le due puntate sperimentali a partire dal 2024. Mediaset ha così deciso di giocare d’anticipo e di spammare i bambini canterini già nella stagione autunnale.

Io Canto, i quattro coach in trattativa

E se da una parte Antonella Clerici avrà in giuria Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa (che entrerà in sostituzione dei Ricchi & Poveri); Gerry Scotti avrebbe arruolato Albano, Mara Maionchi, Orietta Berti e Iva Zanicchi.

Albano ha già fatto il coach a The Voice Senior in coppia con la figlia Jasmine Carrisi, mentre Mara Maionchi è ormai un evergreen di questo genere: l’abbiamo vista a X Factor, Amici e di recente anche in Non Sono Una Signora. Orietta Berti invece sarebbe approdata a Io Canto grazie a un contratto biennale firmato con Mediaset lo scorso anno che prevedeva la sua partecipazione a ben due edizioni del Grande Fratello Vip. Come sappiamo, però, i piani di Mediaset sono cambiati in corso e la cantante è stata spostata di trasmissione per far spazio a Cesara Buonamici.

Iva Zanicchi con Io Canto tornerà in Mediaset dopo una stagione passata in Rai alla corte di Milly Carlucci fra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

“Sarò nel programma Io Canto condotto da Gerry Scotti in autunno su Canale 5. Sarò la coach, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo i bambini che si esibiscono, i veri protagonisti. Saranno sei entusiasmanti puntate per me che sono nonna e amo i bambini“.

Ipotesi Marcella Bella

Fra i giudici papabili di Io Canto anche Marcella Bella che ha già ricoperto questo ruolo nella trasmissione nel 2013.