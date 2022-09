Principe Harry ha scoperto della morte della Regina da internet: “Nessuna chiamata dalla famiglia”

I rapporti tra il Principe Harry, Meghan Markle e la famiglia reale sono tesi da più di un anno, tanto che molti si chiedevano se il duca e la duchessa del Sussex sarebbero stati al funerale della defunta sovrana. Alla fine Harry e Meghan si sono presentati insieme alla cerimonia funebre, ma adesso spuntano dettagli scioccanti sul giorno della morte della Regina Elisabetta II. Stando all’affidabile Page Six, il Principe avrebbe scoperto della morte di sua nonna dagli articoli su Internet. In tutta questa storia però c’è una nota positiva, sembra infatti che William ed Harry abbiano parlato. I due fratelli avrebbero anche cenato insieme in più occasioni.

Il Principe di Galles William e Harry con le loro consorti Kate e Meghan al Castello di #Windsor. pic.twitter.com/FUutsOQgg3 — Acidoerose 👑 #queen (@acidoerose) September 10, 2022

“Il Principe Harry ha scoperto della morte di sua nonna dagli articoli”.