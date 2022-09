Ballando con le Stelle, svelati tutti gli abbinamenti: ecco le 13 coppie in gara

In questi giorni sono stati svelati tutti gli abbinamenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

I vip in gara anche quest’anno sono tredici e fra grandi conferme e celebri abbandoni il cast dei ballerini professionisti è stato metà rivoluzionato. Di tredici, infatti, ben cinque sono new entry. Oltre Moreno Porcu, il ballerino gay dichiarato che danzerà con Alex Di Giorgio, ci sono anche: Giada Lini in coppia con Gabriel Garko; Roly Maden in coppia con Paola Barale; Pasquale La Rocca in coppia con Luisella Costamagna e Simone Casula in coppia con Rosanna Banfi. Ma ancora Simone Arena con Marta Flavi; Angelo Madonia con Ema Stokholma; Tove Villfor con Alessandro Egger; Lucrezia Lando con Dario Cassini; Alessandra Tripoli con Enrico Montesano; Anastasia Kuzima con Lorenzo Biagiarelli; Veera Kinnunen con Giampiero Mughini e il celebre Samuel Peron con la celebre Iva Zanicchi. A livello id popolarità sono proprio questi ultimi i più famosi.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci risponde alle polemiche

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle è stato interamente svelato e un po’ di nomi hanno già fatto discutere. Sto parlando di: Alex Di Giorgio, Enrico Montesano, Lorenzo Biagiarelli e Marta Flavi. Quattro nomi per quattro polemiche a cui Milly Carlucci ha già messo un freno. Lo ha fatto fra le pagine di DiPiù, come riportato da GossipeTv.

In merito ad Alex Di Giorgio, nuotatore gay che balla con un ballerino gay (è la prima volta che due omosessuali danzano insieme nel programma!), Milly Carlucci ha risposto:

“Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”

Anche il nome di Enrico Montesano è stato aspramente criticato, questo perché l’attore ha più volte fatto dichiarazioni NoVax e NoMask.

“Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo”

E su Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, Milly Carlucci ha replicato:

“Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no”.

Infine ha placato le polemiche anche su Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo: qualcuno l’ha accusata di averla arruolata solo per fare un dispetto a Maria De Filippi, attuale moglie di Costanzo.