Presentatrice difende Beatrice e attacca i gieffini: “Branco, aggressivi”

Passano le settimane al Grande Fratello, ma non cambia l’atteggiamento dei gieffini nei confronti di Beatrice Luzzi, che ieri sera è stata addirittura accusata di essere la causa dell’uscita di Vittorio Menozzi. Fortunatamente Simona Tagli ha fatto notare ai concorrenti che non è stata Beatrice a nominare Vittorio e questa reazione della nuova gieffina è stata commentata da una nota presentatrice.

Beatrice Luzzi, la difesa di una presentatrice: “Che bruttissima cosa il branco”.

Mentre andava in onda l’ultima puntata del GF, Rita Dalla Chiesa su Twitter ha detto la sua sugli attacchi di alcuni gieffini nei confronti di Beatrice e sulla difesa di Simona: “Simona voce dei social? Chi è arrivato da poco nella casa ha visto da fuori l’aggressività dei “vecchi” nei confronti di Beatrice Luzzie la difende. Brava“.

Ieri mattina sulla casa del Grande Fratello è volato un aereo per la Luzzi: “Bea sij u cor nuostr, Napoli ti ama“. Alcuni inquilini però hanno riso del messaggio, insinuando che sia stato scritto da non napoletani per far credere che Napoli apprezza Beatrice. In merito a questo è intervenuta ancora una volta l’ex presentatrice di Forum: “Che bruttissima cosa appartenere a un branco. Soprattutto per dei giovani che dovrebbero godersi il gioco con allegria. Avere sempre il coltello fra i denti e’ un pessimo segnale per il loro futuro. Ne avrebbero di cose da imparare da Beatrice“.

Rita è anche stata a pranzo con Fiordaliso e qualcuno ha commentato ipotizzando che le due abbiano fatto del gossip sui gieffini. La Dalla Chiesa ha replicato: “E troppo poche gliene ho raccontate. Vado a puntate, il peggio deve ancora venire. Ma la conosco. Lei, ormai, e’ la zia, e perdonerà tutti. Anzi, no, quasi tutti“.