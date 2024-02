Pronostici Eurovision 2024: Angelina scala la classifica degli scommettitori

Tra meno di tre mesi inizierà l’Eurovision Song Contest 2024 e gli scommettitori hanno già iniziato a fare i primi pronostici. L’Italia dopo la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo è balzata al secondo posto della classifica stilata dai bookmaker, subito dietro all’Ucraina, data per vincitrice con il 19% delle probabilità. Secondo questi pronostici quest’anno il Regno Unito potrebbe tornare ai piani alti della classifica grazie a Olly Alexander e la sua Dizzy. Previsioni non incoraggianti invece per la Spagna rappresentata da Nebulossa con Zorra, pezzo apprezzatissimo sui social, ma a quanto pare con poco potenziale secondo gli esperti. Ultimissimo posto invece per l’Albania che sarà rappresentata dalla cantante Besa Kokëdhima.

Pronostici per l’Eurovision Song Contest: la classifica stilata dai bookmaker.

1 Ucraina Alyona & J. Heil – Teresa & Maria 19%

2 Italia Angelina Mango – La noia 7%

3 Regno Unito Olly Alexander – Dizzy 7%

4 Islanda 6%

5 Israele Eden Golan 5%

6 Svezia 5%

7 Croazia 4%

8 Finlandia Windows95man – No Rules 3%

9 Irlanda Bambie Thug – Doomsday Blue 3%

10 Georgia artist: Nutsa Buzaladze 3%

11 Svizzera 3%

12 Germania 3%

13 Norvegia Gåte – Ulveham 3%

14 Francia Slimane – Mon amour 2%

15 Lituania 2%

16 Australia 2%

17 Grecia Marina Satti 2%

18 Polonia 2%

19 Armenia 2%

20 Spagna Nebulossa – Zorra 2%

21 Estonia 2%

22 Azerbaijan 1%

23 Belgio Mustii 1%

24 Paesi Bassi Joost Klein 1%

25 Austria Kaleen – We Will Rave​ 1%

26 Serbia 1%

27 Lituania Dons – Hollow 1%

28 Cipro Silia Kapsis – Liar 1%

29 Danimarca 1%

30 Portogallo 1%

31 Moldavia 1%

32 Slovenia Raiven – Veronika 1%

33 Lussemburgo Tali – Fighter 1%

34 San Marino 1%

35 Repubblica Ceca Aiko – Pedestal

35 Malta Sarah Bonnici – Loop

37 Albania Besa – Zemrën n’dorë

Finland moving up the odds, we love to see it😌🇫🇮 #eurovision pic.twitter.com/7IMqwPXFGM — Aoife💃 (@aoifedevirgo) February 12, 2024

Angelina: “Sì, rappresenterò l’Italia”.