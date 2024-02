Fiorello propone Clerici-Cattelan per Sanremo 2025, la conduttrice risponde

Chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus? Fiorello un’idea ce l’avrebbe: Antonella Clerici con Alessandro Cattelan. Una proposta che lo showman ha fatto questa mattina in diretta a VivaRai2 chiamando al telefono proprio la conduttrice.

“Ma lo rifaresti il Festival?”, ha chiesto lui. “Con un amico come te sì“, ha risposto Antonella Clerici mettendolo in difficoltà. “Io l’anno prossimo sono quota 100. Ma io ti vedrei bene sai con chi? Con Alessandro Cattelan! Anche perché avete un bel rapporto!” Una risposta che ha stuzzicato la fantasia di Antonellina: “Io adoro Alessandro e credo sia giusto lanciare i giovani. Ma dopo l’80% di share di Amadeus. Bisogna avere coraggio nella vita e io non ho niente da perdere, perché una carriera ce l’ho. Non è un Festival a distruggerla. Io sono per natura possibilista su tutto, ma da qui a farlo… io tiferei comunque per una donna”. Il record di ascolti di Amadeus fa ovviamente paura, ma su questo Fiorello ha fatto una precisazione: “Facciamo una precisazione: non andrebbe fatto il paragone con l’ultimo Festival di Amadeus, che è arrivato dopo qualche anno, ma con la prima edizione…”.

Che sia davvero Antonella Clerici a ereditare il Festival di Sanremo da parte di Amadeus? Vi ricordo che sono quattordici anni che una donna non conduce il Festival e l’ultima, nel 2010, fu proprio lei in occasione della 60esima edizione. La conduttrice è tornata sul palco dell’Ariston come co-co nel 2020 assistendo in diretta al caso Bugo-Morgan.