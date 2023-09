porta il gatto dal toilettatore e glielo restituiscono dipinto di rosa

“Situazione irreversibile”, il proprietario del gattino bianco messo davanti la cruda verità

Quando si sceglie di portare il nostro animale domestico dal toelettature è bene scegliere una persona di fiducia anche se, come dimostra la storia che sta appassionando il web in questi giorni, alcune volte nemmeno questa può bastare ad evitare il peggio.

Lavare i propri animali domestici in casa è spesso difficile ed è proprio per questo motivo che il ragazzo del video ormai virale ha deciso di affidarsi ad un professionista per far tornare bianchissimo il suo gatto, macchiato da diverse scorribande fuori casa. Ciò che non avrebbe mai immaginato, tuttavia, è di dover riportare a casa un gatto rosa, così come ha dovuto fare, ma oltre il danno è arrivata anche la beffa.

“Ci dispiace ma non si può fare più niente”, la confessione del toelettatore ha sconvolto il padrone del micio

Gli errori possono capitare in ogni posto di lavoro ma alcuni di questi possono essere davvero divertenti, per lo meno all’apparenza. Non sembra infatti molto divertito il gatto della vicenda che probabilmente dovrà passare dei mesi tra le prese in giro dei suoi vicini di casa per via della vicenda che lo ha colpito.

Dopo una seduta di lavaggio dal toelettatore, infatti, l’animale è tornato a casa con un bel manto degno della pantera rosa, una situazione che ha allarmato il proprietario che, dopo aver parlato via whatsapp con il proprietario della struttura, è venuto a conoscenza di un particolare ancor meno gradevole. A rendere il gatto rosa è stata, infatti, una tintura indelebile utilizzato erroneamente al posto dello shampoo, una tintura ovviamente non tossica ma allo stesso modo indelebile.

A nulla sono serviti i reclami e a molto meno sono servite le scuse del proprietario della struttura per animali, ormai il danno è fatto e non ci sarà altro da fare che attendere la prossima muta per veder andar via il rosa Barbie con il quale il gattino è stato colorato. L’unica nota positiva resta la risonanza avuta sul web dalla vicenda che ha reso il gattino davvero celebre in pochissimo tempo.

Quel che è sicuro è che la prossima volta il padrone del micio farà parecchia attenzione nello scegliere a chi affidare la cura del suo animale, oppure farà meglio a provvedere da solo nel lavare il gattino, anche se la risonanza della vicenda potrebbe portarlo a fare il bis, questa volta magari cambiando colore!