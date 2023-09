sembra a bordo di un aereo

Il video di un piccolo cane lasciato andare nel vuoto spaventa terribilmente gli utenti: sembra di esser a bordo di un aereo.

L’inatteso tuffo di un cane nel vuoto ha terrorizzato migliaia di utenti in rete. La clip che mostra agli spettatori su IG un esemplare di Welsh corgi precipitare in quella che sembra – di primo acchito – una lontana distesa di nuvole ha fatto sì che moltissime persone trattenessero il fiato prima di scoprire tutta la verità sul contro del virale episodio. Si tratta realmente di un cane a bordo di un aereo? Scopriamolo insieme.

Ragazzo lascia andare il suo cane nel vuoto: “credevo fosse a bordo di un aereo”

La clip rivela la presenza del fido – in primo piano – con le sue zampette sospese in aria prima di approdare una morbida distesa: palesemente, suggeriscono gli utenti: “non di nuvole“. Mentre gli spettatori della scena si accingono a tirare un profondo respiro di sollievo, rassicurati dalla soffice presenza della neve sotto le piccole zampe del Corgi, altri affermano di essersi spaventare seriamente. “Credevo fosse a bordo di un aereo“, si legge pertanto tra i commenti su IG.

Con la volontaria intenzione di sorprendere gli utenti, pare che il profilo che ha deciso di condividere la clip del Corgi non abbia pensato a quali potessero essere le ripercussioni di tale pubblicazione. L’obiettivo dell’utente, leggendo la didascalia alla pubblicazione, pare fosse semplicemente quello di augurare – nel modo più “elettrizzante” – un “buon venerdì” ai suoi follower. Missione riuscita?, chiedono alcuni. “Questione di prospettiva“, rispondono altri.

Infine tra i principali motivi per cui adottare un Corgi – oltre alla indubbia fama di questo esemplare di quattro zampe, ora indissolubilmente legata a quello che fu il loro profondo legame con la Regina Elisabetta, non vi sarebbe da sottovalutare il loro ben rapportarsi con un habitat ad altra quota.

Il Corgi del giovane approda infine su un morbido pavimento di neve. La reazione del fido è quella di scodinzolare senza fine in direzione del suo papà umano chiedendo a lui un nuovo “giro di giostra“. Dopo un iniziale forte spavento, dunque, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Inoltre, l’affinità scoperta tra la distesa di neve e l’irrestistibile Corgi, non può far tornare alla mente degli appassionati di animali una razza di cani parente a quella del diretto interessato nella clip. Il cane Horgi, infatti, è il frutto di un meraviglioso incrocio tra un Husky e un Welsh Corgi: dunque ritenuto perfetto per vivere in un simile habitat naturale.

Il post dell’atterraggio del Corgi sulla neve è stato infine condiviso – per la prima volta su Instagram – dall’utente @myhuman_andme.