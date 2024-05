Buonamici stronca Fedez e ci va giù pesante, interviene Myrta Merlino

Michel Dessì ieri a Pomeriggio 5 ha incontrato nuovamente Fedez per parlare della sua vittoria in tribunale contro il Codacons e delle attività di beneficenza del rapper. In studio con Myrta Merlino c’erano Jane Alexander e Cesara Buonamici e mentre la prima ha speso delle belle parole per il cantante milanese, la giornalista del TG 5 invece ha dato dei giudizi decisamente taglienti: “Ha tagliato la corda, è scappato come un razzo da Chiara“.

“La rappresentazione che loro hanno dato della loro vita secondo me non corrispondeva alla realtà, non corrispondeva al clima che si respirava in casa perché appena lei è inciampata lui è scattato con una molla e è andato via. – ha continuato la Buonamici – Io penso così, ma probabilmente sbaglio, che se il loro rapporto fosse stato così come ce lo dipingevano forse ci avrebbe messo un pochino più di tempo, avrebbe cercato di capire e di restare. Sembrava quasi che non vedesse l’ora di andarsene, ecco a me ha dato questa impressione.

Dai, lui ha tagliato la corda di corsa, è scappato a razzo. Se è scoppiato tutto perché ha capito che con Chiara le cose non andavano? Ma dai, non può averlo capito nel momento in cui la moglie è inciampata. Non può averlo capito in quell’istante. Secondo me la cosa già scricchiolava prima e nel momento in cui il caso è esploso lui ha tagliato la corda. Se ha colto la palla al balzo? Sì, volevo dire questo. Davide Maggio ha detto la cosa giusta, ha preso l’occasione al volo”.