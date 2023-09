perché lo fa e che vuole comunicare

Sai che la posizione delle orecchie del tuo amico peloso possono dirti molto? Vediamo perché il gatto spesso sta con le orecchie all’indietro.

Come ben sappiamo i nostri amici a quattro zampe comunicano con noi esseri umani attraverso il linguaggio del corpo. Proprio attraverso i gesti che fa il micio possiamo infatti comprendere se quest’ultimo sta bene, se sta male, se è felice, se è triste.

Ma quali parti del corpo del gatto dobbiamo osservare per comprendere il suo stato di salute e il suo stato d’animo? Una parte del corpo di Micio molto importante da guardare per comprendere ciò sono le orecchie e i suoi movimenti. Nel seguente articolo vedremo nello specifico cosa significa vedere il proprio gatto con le orecchie all’indietro.

Gatto con le orecchie all’indietro: perché lo fa e cosa vuole comunicare

Per comprendere un felino è necessario saper comprendere i suoi comportamenti, ma anche i suoi gesti. Infatti saper interpretare i movimenti delle varie parti del corpo di Micio può comunicarci molto sulla sua salute, ma anche sui suoi stati d’animo.

Le orecchie, per esempio, sono una parte molto importante del corpo del nostro amico a quattro zampe in quanto non solo sono utili a quest’ultimo per ascoltare i suoni, ma possono essere utili anche al gatto per comunicare con noi esseri umani.

Difatti oltre a miagolare, i nostri amici pelosi possono comunicare con noi anche attraverso il linguaggio del corpo. I felini possono posizionare le loro orecchie in diversi modi e a seconda della posizione possiamo comprendere lo stato d’animo della nostra palla di pelo.

Quando il gatto si sente minacciato o è arrabbiato e le sue orecchie possono essere piatte. Ma perché il gatto ha le orecchie all’indietro? Solitamente tale posizione indica che il nostro amico a quattro zampe è spaventato o si sente minacciato da qualcuno o qualcosa.

Tuttavia non è l’unico motivo per cui il nostro amico peloso tende ad avere le orecchie all’indietro. Infatti il Micio può mettere le orecchie in questa posizione anche perché è infastidito da qualcosa o qualcuno o perché è concentrato su qualcosa, per esempio durante la caccia o durante il gioco.

Come capire cosa vuole comunicare il Micio con le orecchie all’indietro

Come abbiamo potuto vedere nel paragrafo precedente, sono molti i significati della posizione delle orecchie del nostro amico a quattro zampe. Ma come possiamo capire cosa vuole davvero comunicarci il Micio quando ha le orecchie all’indietro?

Per comprendere lo stato d’animo del nostro gatto è necessario fare attenzione ad altri segnali del linguaggio del corpo del Micio e all’ambiente che lo circonda. Infatti se il gatto porta le orecchie all’indietro quando nella sua stanza entra una persona o un animale estraneo al Micio, molto probabilmente il felino in quel momento si sente minacciato.

Se invece la nostra palla di pelo oltre a tenere le orecchie all’indietro ha una postura rigida ed è in tensione e inizia a miagolare a bassa voce molto probabilmente è in procinto di attaccare o scappare. Mentre, se il gatto oltre ad avere le orecchie all’indietro ha una postura rilassata sta cercando di percepire meglio un suono da lontano.