È morta  Susan Buckner, addio all’amatissima attrice di Grease, lo straziante annuncio della famiglia

Lutto nel mondo di Hollywood: il 2 Maggio ci ha lasciati Susan Buckner all’età di 72 anni nella sua casa di Miami, ma Patty Simcox, ruolo che l’ha resa famosa in Grease non la dimenticheremo mai. Susan è nata a Seattle, Washington nel 1952. Prima di diventare un’attrice, è stata incoronata Miss Washington nel 1971 ed è stata una finalista nel concorso Miss America del 1972. Successivamente ha recitato in ruoli secondari in televisione, teatro e film, come The Love Boat, BJ and the Bear, The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries. Nel 1977 arriva il successo definitivo con il musical Grease interpretando la cheerleader Patty, recitando al fianco di John Travolta e Olivia Newton-John.

La notizia della scomparsa di Susan Buckner, data dalla sua famiglia, ha suscitato emozioni e tributi da parte di fan, colleghi e amici, che le rendono omaggio per la sua brillante carriera e per la persona straordinaria che è stata. La sua eredità artistica rimarrà viva per sempre, continuando ad ispirare e emozionare coloro che hanno ammirato il suo lavoro.

La figlia Samantha Mansfield la ricorda con un tenero messaggio:

“Era magica. Era la mia migliore amica. E mi mancherà ogni giorno. Sono stata fortunata ad avere una madre così luminosa e ora l’ho come un angelo”.

È morta a 72 anni Susan Buckner Era Patty Simcox in #Grease https://t.co/Y2hQQIZsFh — Fanpage.it (@fanpage) May 7, 2024