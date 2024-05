Pomeriggio 5, Fedez perde le staffe e inveisce contro il giornalista: c’entra Chiara Ferragni

Fedez ha letteralmente perso le staffe a seguito di un intervento del giornalista di Canale 5 Michel Dessì. Tutto si sarebbe verificato a seguito di alcune affermazioni che avrebbero avuto come bersaglio finale l’ex moglie del rapper, Chiara Ferragni.

Fedez contro Pomeriggio 5

Ecco come sono andate le cose!

Fedez e la questione con il Codacons

Da sempre Fedez e il Codacons sono acerrimi nemici. Pomeriggio 5 ha quindi deciso di organizzare una sorta di riunione tra le due parti, ma da quello che sappiamo il Presidente dell’associazione Carlo Rienzi avrebbe rifiutato ogni sorta di riconciliazione.

Fedez

Il rapper ha quindi detto che sarebbe disposto a mettere una pietra sopra alla faccenda in questione, ma che se il diretto interessato non se la sente, forse non è poi così desideroso del benessere delle persone come vuol trasmettere da sempre.

Un’occasione sfumata che avrebbe messo a tacere anni e anni di diatribe tra i due. Questa volta ad avere la meglio è stato proprio il rapper, entusiasta del fatto che il tribunale gli abbia conferito la vittoria per l’undicesima volta.

Il rapper si infuria con il giornalista di Pomeriggio 5: cosa centra Chiara Ferragni?

Fedez e Michel Dessì

Michel Dessì, famoso giornalista di Pomeriggio 5, ha avuto un incontro ravvicinato con il rapper del momento ovvero Federico Lucia in arte Fedez. Durante un servizio andato in onda qualche ora nella trasmissione di Myrta Merlino, il giornalista ha chiesto al rapper se volesse approfittare di quel collegamento per fare gli auguri di compleanno all’ex moglie.

Parliamo di Chiara Ferragni, nota influencer con la quale Federico avrebbe rotto qualche mese fa. In quel momento l’artista si è fatto prendere dall’ira e ha deciso di allontanarsi dalle telecamere del programma per poi dire una frase piuttosto pungente all’inviato. Fedez No, dai lo vedi che sei un p***a? Io ti do l’opportunità di fare finalmente delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in va**a con queste cose. Se devo fare gli auguri, glieli faccio personalmente, mica li faccio con te. Faglieli tu”.

Non sappiamo se Fedez e Chiara si siano sentiti, ma siamo certi che il rapper abbia rivolto un pensiero all’ex compagna in questo giorno speciale. Di certo il giornalista non ha perso l’occasione per augurare un buon compleanno alla Ferragni.