Manu e Isabella: quello che è successo dopo il falò di Temptation Island

Dopo appena una puntata di Temptation Island Isabella ha richiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto con il fidanzato Manu (qui per scoprire il suo passato). Il ragazzo ha accettato e dopo i primi minuti di imbarazzo i due sono usciti insieme.

Manu e Isabella, le prime parole dopo il falò di confronto: “Adesso che siamo insieme stiamo meglio”.

Alle telecamere di Witty Manu si è detto innamoratissimo della sua ragazza: “Adesso che sono con lei sto molto meglio. Mi mancava tanto. Potevano esserci due milioni di ragazze dentro, tanto la mia testa era sempre a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Quindi stavo impazzendo senza di lei. Devo dire che lei è istintiva… Ho detto ora questa qua mi chiama, ha visto un video, non le è andato bene quello che ho detto e mi lascia. E invece… meno male siamo insieme. Io non vedo l’ora di andare a vivere con lei e poterla vedere tutte le sere quando torno a casa da lavoro. Il mio desiderio è quello. Purtroppo non mi so gestire e ogni volta mi viene da piangere quando parlo di lei. Lei è il mio amore“.

Isabella ha ammesso che gli mancava Manuel, ma ha anche aggiunto che lontani dalle telecamere dovranno lavorare insieme per migliorare il loro rapporto: “Io sono rimasta tanto male per le cose che ho visto. Mi sono sentita come se veramente ti chiedessi delle cose assurde. Cioè io non credo di chiederti delle robe assurde. Poi certo su delle cose ci dobbiamo sicuramente lavorare fuori. Ci dobbiamo lavorare proprio insieme, non tu da una parte e tu dall’altra. Mi sono trovata bene con gli altri compagni, però posso stare con un sacco di persone ma lui è lui. Anche lui è il mio amore“.