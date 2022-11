PlayStation VR2 per PS5, lancio il 22 febbraio a 599 euro

Sony ha finalmente annunciato la data di uscita per il suo nuovo headset per la realtà virtuale, PS VR2, che sarà compatibile esclusivamente con PS5 e avrà nuovi controller, un nuovo sistema di tracciamento dei movimenti e soprattutto schermi interni più definiti e realistici. I preordini per il VR2 si apriranno a novembre, e sarà disponibile anche un bundle con il casco e il gioco Horizon Call of the Mountain, a 649 euro. Sarà disponibile anche una stazione di ricarica per i controller VR2 Sense, venduta a 49 euro. Sony ha anche annunciato che ci saranno più di 20 titoli in realtà virtuale disponibili al lancio, e ne ha annunciati 11 completamente nuovi: After the Fall di Vertigo Games, il simulatore di costruzione di città Cities VR: Enhanced Edition, Cosmonious High di Owlchemy Labs, lo sparatutto Crossfire: Sierra Squad sviluppato da Smilegate, l’horror The Dark Pictures: Switchback VR di Supermassive Games, The Light Brigade di Funktronic Labs, compatibile anche con la prima generazione di PS VR, Pistol Chip di Cloudhead Games, Tentacular di Firepunchd e Zenith: The Last City.