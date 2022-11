Football Manager 2023 arriva per iPhone e iPad su Apple Arcade

Due nuovi titoli Arcade Original sono in arrivo a novembre su Apple Arcade, il servizio ad abbonamento accessibile da iPhone, iPad, Mac e Apple TV che permette di giocare a una selezione di giochi completi in esclusiva e senza pubblicità. La serie Football Manager sbarca su Apple Arcade martedì 8 novembre con Football Manager 2023 Touch, disponibile su tutti i dispositivi Apple. Il gioco porterà gli utenti a prendere il comando delle più grandi squadre di calcio del mondo, con un’esperienza di gioco il più possibile vicina a quella di un vero manager di un team. Il titolo è dotato di un motore per le partite in 3D, per la prima volta su iPhone. L’altro titolo è SpongeBob SolitairePants. Si tratta di una versione del solitario ambientata a Bikini Bottom, con i personaggi e i temi iconici della serie. Gli utenti potranno sfidare gli amici in tre modalità di gioco, ma anche prendere parte a gare giornaliere e rientrare in classifiche aggiornate, per vedere chi è il miglior giocatore. Arriveranno anche due novità nella collezione Capolavori dell’App Store: Battleheart Legacy+, un gioco di ruolo fantasy e d’azione con numerose opzioni per la personalizzazione, e Old Man’s Journey+, una rilassante e avventura puzzle su temi come la vita, la perdita e la speranza, realizzata dagli sviluppatori viennesi Broken Rules.