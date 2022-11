Presentato Influence Day, l'evento che porta dietro le quinte della Creator Economy

Si è svolta stamattina presso Spazio Lenovo a Milano la presentazione ufficiale di Influence Day, l’evento che il 10 novembre ci porterà dietro le quinte della Creator Economy, nato per essere un momento di approfondimento di ogni aspetto del mondo dell’influencer marketing, grazie alla presenza come speaker d’eccezione dei creators più importanti d’Italia.

Il format, ideato da FLU, business unit di Uniting Group, e patrocinato dal Comune di Milano, si dividerà in tre momenti: INDA conference, teatro di round-table, panel e keynote speech tematici, INDA awards, premio alla sua prima edizione dedicato al lavoro di creators e influencer, INDA dinner, perfetto momento di networking a conclusione dei lavori.

Sarà una giornata di formazione esperienziale, all’interno della location milanese ‘Magna Pars’, che si inserisce nel palinsesto della Milano Digital Week 2022, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale.

“Influence Day è un’occasione importante per noi e per tutto l’ecosistema crescente della creator economy italiana e non solo. È un’occasione per approfondire dati e ricerche, ridefinire gli approcci strategici, dare uno sguardo al futuro, condividere tante case history di successo, ma anche ridefinire la tassonomia: dall’influencer marketing all’influence marketing, eliminando generalizzazioni e valorizzando l’unicità di ogni creator – afferma Giancarlo Sampietro, Chief Business & Innovation Officer di Uniting Group e Founder & CEO di FLU – Da qui è nata l’esigenza di un confronto tra creator, aziende ed istituzioni sul ruolo e il valore della Creator Economy, raccontandone il dietro le quinte insieme ai suoi protagonisti. E se di innovazione dobbiamo parlare, vogliamo farlo regalando a tutti un’experience all’avanguardia: Influence Day sarà infatti fruibile anche all’interno di una realtà virtuale creata ad hoc per l’occasione, l’INDA Metaverse”

Con la collaborazione del Technical Partner TechStar, realtà italiana Metaverse Enabler che sviluppa soluzioni Metaverso business per accompagnare le aziende nella loro Virtual Transformation, sarà infatti possibile sperimentare l’esperienza nella realtà immersiva, in un’ambientazione sviluppata per l’occasione.

Tantissimi i nomi di spicco presenti per questa prima edizione di Influence Day: da Gabriele Vagnato, comico e creator con oltre 4 milioni di follower, allo youtuber vincitore dell’Isola dei Famosi Awed™ e Marco Cartasegna, Founder e direttore di Torcha. Da Paola Di Benedetto, modella e apprezzatissima conduttrice televisiva-radiofonica, a Pow3r, uno dei gamer più seguiti e amati del panorama italiano. E ancora: Catherine Poulain, famosa influencer e DJ, “Il Milanese Imbruttito”, rappresentato da Tommaso Pozza (Co-founder & Sales Director), Cooker Girl (Aurora Cavallo), fenomeno emergente nel mondo cooking dei social, tra i top creator di Giallozafferano, Benedetta De Luca, ambassador indiscussa della body positivity e gender e inclusion editor di The Wom.

Durante la giornata sarà inoltre presentata in anteprima la ricerca di Doxa, tra le più importanti realtà italiane per le ricerche di mercato, “Follower e influencer: quale relazione possibile?”, realizzata per indagare il punto di vista dei consumatori sulla relazione tra influencer e brand.

Un palinsesto ricchissimo, frutto anche del coinvolgimento di importanti Sponsor quali Haier e Spazio Lenovo, oltre a Media Partner d’eccellenza come i Main Media Partner Giallozafferano, il food media brand leader in Italia e The Wom, il social magazine 100% inclusivo che parla alle giovani millennial e alla generazione Z, Influenxer e Webboh.