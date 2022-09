Piqué come Ilary Blasi: “Non vuole restituirli a Shakira”

Le separazioni non sono mai facili e quella di Gerard Piqué e Shakira non fa eccezione. Il calciatore del Barcellona è già stato avvistato con un’altra fidanzata e nei mesi scorsi sono usciti rumor anche piuttosto attendibili di molti tradimenti subiti dalla cantante colombiana. Adesso il magazine MW ha rivelato di un dispetto che lo sportivo avrebbe fatto alla sua ex compagna. Sembra infatti che Gerard abbia tenuto tutti i Grammy di Shakira nel suo ufficio di Barcellona e che si rifiuti di inviarli a Miami, dove adesso abita la donna.

“Shakira e il suo fidanzato di lunga data Gerard Pique hanno annunciato la separazione dopo un’unione durata oltre un decennio. Mentre Pique continua a risiedere a Barcellona, ​​Shakira ha spostato la sua base a Miami, dove vive con i loro due figli. Tuttavia, il bene più prezioso di Shakira è ancora con Pique, nel suo ufficio. La nostra fonte ci ha rivelato: ‘I Grammy Awards di Shakira sono ancora in mostra lì e lui non glieli ha restituiti. Per lei sono importanti lui li vuole tenere lì’. Shakira, tuttavia, desidera disperatamente riappropriarsi dei suo Grammy e di altri 15 premi che sono ancora nell’ufficio di Pique”.

Se a Piqué avanza un Grammy c’è chi lo costudirebbe volentieri…

Piqué come Ilary Blasi: dai Grammy ai Rolex.

Questa storia di Piqué non vi ricorda qualcosa? Se in Spagna sono Grammy, in Italia sono Rolex…

“Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. – ha dichiarato Totti su Ilary Blasi – Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo! Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Io così le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio. Ma non c’è stato verso. E non è finita”.