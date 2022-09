Ilary e Totti, Facchinetti sbotta: “Piuttosto che parlarne in radio perdo il posto di lavoro”, poi lascia lo studio

Il divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai argomento di discussione di qualsiasi trasmissione rosa, ma quando è stato chiesto di parlarne anche a Francesco Facchinetti ai microfoni di Radio 105 (dove conduce la trasmissione Kaos) ha letteralmente sbottato.

A raccontare cosa è accaduto nel dettaglio è stato il sito de Il Messaggero che ha ripercorso la storia. “Piuttosto che parlare dell’argomento più in voga ha deciso di abbandonare lo show finendo nei guai”, ha scritto il sito. Nel dettaglio Francesco Facchinetti avrebbe detto: “Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto!“, lasciando così la diretta.

Il fatto è stato poi commentato dallo stesso Facchinetti su Instagram. “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto. Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti“.

Ovviamente il posto non lo ha perso, ma la sua scenetta l’ha fatta.



