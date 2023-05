Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la notte: il significato del testo della nuova canzone del gruppo guidato da Riccardo Zanotti.

L’estate si avvicina e riporta in rotazione radiofonica, anche se non ne erano mai usciti, i Pinguini Tattici Nucleari. In vista della bella stagione la band bergamasca anticipa i tormentoni più tradizionali per proporre il proprio, nel consueto stile che li ha resi famosi in tutta la loro carriera. Si intitola Rubami la notte e arriva nelle radio e sulle piattaforme streaming dal 19 maggio. Scopriamo insieme il significato del testo di questa nuova canzone inedita, non contenuta nell’album Fake News.

Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo singolo

A distanza di un paio di mesi da Coca zero, il precedente singolo in grado di conquistare il primo posto nella classifica radiofonica italiana, Riccardo Zanotti e i Pinguini Tattici Nucleari si preparano all’estate e al loro primo tour negli stadi con una nuova canzone adatta all’occasione.

Pinguini Tattici Nucleari

Un brano che, hanno tenuto ad anticipare sui social, sarà presente durante i concerti del loro prossimo tour e che sarà inserito in scaletta probabilmente nella parte conclusiva. Queste le date in calendario:

– 7 luglio al Parco San Giuliano Mestre di Venezia

– 11 e 12 luglio allo Stadio San Siro di Milano

– 15 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze

– 19 luglio allo Stadio Olimpico di Torino

– 23 e 24 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

– 27 luglio allo Stadio San Nicola di Bari

– 30 luglio allo Stadio San Filippo di Messina

– 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia

– 9 settembre all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo)

Il significato di Rubami la notte

Di cosa parla il testo di Rubami la notte? Come sempre i Pinguini hanno voluto fornire ai propri fan una chiave di lettura e la genesi del loro nuovo singolo. Una canzone che nasce dalla consapevolezza che, per fare in modo che la musica possa unire davvero le persone, servono posti adatti.

In particolare i protagonisti del brano sono due ragazzi che si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club. Mentre sono lì, in attesa, desiderosi di entrare a divertirsi, complice la musica che già arriva ovattata dall’interno, cominciano a pregustare il momento in cui si divertiranno in pista, ballando insieme.

Partendo da questo spunto, la band ha voluto sottolineare l’importanza, anche sociale e personale, che rivestono le sale da ballo, da concerto, i locali di vario tipo, i pub, i festival e anche i disprezzati rave. Un patrimonio culturale che il gruppo bergamasco invita a difendere e a salvaguardare ad ogni costo, perché “dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie“.

Di seguito il post con la copertina di Rubami la notte: