Rosa Chemical, Bellu guaglione: il significato del testo della canzone con un sample di ‘O sarracino di Renato Carosone.

Chiusa la parentesi Sanremo 2023, Rosa Chemical è pronto a tornare in rotazione radiofonica con un brano estivo a dir poco ambizioso. Si intitola Bellu guaglione ed è in arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 19 maggio. Il brano è stato scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, suoi collaboratori di lunga data. Il duo ha già lavorato con l’artista per diversi successi, tra cui l’iconica saga Polka. Scopriamo insieme il possibile significato di questa nuova canzone.

Rosa Chemical riparte da Bellu guaglione

Il peggio (o il meglio) per Rosa Chemical è passato. Il turbolento epilogo di Sanremo 2023, con l’arcinoto bacio a Fedez, ormai fa parte del passato. L’artista di Made in Italy ha recentemente concluso un tour di successo con tre date sold-out ai Magazzini Generali di Milano. Un grandissimo traguardo, ma non l’ultimo. Ora è pronta per tuffarsi nella stagione estiva con un brano portatore di un messaggio unico, che incoraggia gli individui ad abbracciare il loro vero io e a non farsi influenzare dalle norme sociali.

Rosa Chemical

Un messaggio in linea con il suo personaggio. Manuel Franco Rocci, artista classe 1998 nativo di Grugliasco, in provincia di Torino, ha sempre lottato infatti per la parità dei diritti a prescindere dalle proprie inclinazioni. Inizialmente ha iniziato il suo percorso artistico come pittore, tatuatore e modello. In seguito si è cimentato nella scrittura e ha scoperto il mondo del rap. I suoi testi unici ed eccentrici lo hanno fatto conoscere nell’attuale scena musicale urban, e attraverso questa è riuscito a imporre una musica usata per esprimersi pienamente e senza filtri.

Il significato di Bellu guaglione

La nuova canzone, basata su O’ Sarracino di Renato Carosone e Nicola Salerno, sfida le tradizionali norme di genere e i pregiudizi associati all’amore. Rosa Chemical presenta la storia di un ragazzo che indossa i tacchi, ama senza limiti e rifiuta di essere giudicato per questo.

La canzone ritrae l’amore in modo fluido e libero, facendo appello alle mutevoli norme sociali del 2023, che non può e non deve più essere ancorato a concetti vecchi e superati. Il testo riflette un mondo in cui l’amore viene accettato per quello che è, senza preconcetti o pregiudizi. Il mondo a cui tutti noi dovremmo aspirare.